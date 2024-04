Seguro viagem Coris amplia cobertura pet para todos os planos (Companhias aéreas também têm observado um aumento significativo no número de pets embarcados (Foto: Shutterstock))

Nos dias 15, 16 e 17 de abril, a Coris, referência em assistência e seguro viagem, anunciará uma novidade exclusiva no WTM Latin America, um dos principais eventos de turismo da América Latina – a extensão da cobertura pet para todos os seus planos. A partir de agora, todos os segurados da Coris, independentemente do plano escolhido, contarão com proteção para cães e gatos em viagens nacionais e internacionais.

A nova cobertura inclui:

Despesas com atendimento médico veterinário: consultas, exames, internações, cirurgias e medicamentos;

consultas, exames, internações, cirurgias e medicamentos; Repatriação sanitária: transporte do animal de volta ao Brasil em caso de doença ou acidente grave;

transporte do animal de volta ao Brasil em caso de doença ou acidente grave; Cremação em caso de falecimento do animal no período da viagem.

A Coris foi pioneira na inclusão da cobertura médica para pets em viagem em 2019, inicialmente nos planos VIPs, e agora estende essa assistência para todos os seus planos, consolidando-se como a primeira empresa a disponibilizar esse serviço aos viajantes. Além disso, a inclusão de novos serviços como repatriação sanitária e cremação reforça o compromisso da empresa em proporcionar tranquilidade e segurança aos seus clientes. Todos esses benefícios estão disponíveis sem nenhum valor adicional nos planos atuais.

O setor de seguros é uma peça fundamental para o Brasil, e os números recentes do relatório da Distrito “InsurTech Report 2024” evidenciam isso. Em 2023, o mercado segurador arrecadou expressivos R$388 bilhões, representando um crescimento de 9% em relação ao ano anterior. Essa ascensão demonstra não apenas a robustez do setor, mas também sua crescente relevância e capacidade de adaptação às necessidades do mercado.

Demanda crescente por serviços pet-friendly

As companhias aéreas também têm observado um aumento significativo no número de pets embarcados. Na Azul, por exemplo, houve um aumento de 16% em 2023, totalizando 53 mil pets embarcados. Para 2024, a empresa almeja atender 20% mais.

Para Tais Mahalem, Diretora de E-commerce da Coris, essa iniciativa representa um marco significativo. “Temos o prazer de anunciar essa novidade durante a WTM, reafirmando nosso compromisso em cuidar de toda a família, incluindo os pets“, comenta Tais. “Essa decisão reflete nossa sensibilidade em resposta à crescente demanda por serviços pet-friendly no setor de turismo, com hotéis e companhias aéreas adaptando-se para receber os viajantes com seus animais de estimação” finaliza.

Para marcar o lançamento dessa extensão de seguro, a empresa contará com a presença dos influenciadores Leo e Vitória – uma cachorra de suporte emocional CID 41 – em seu stand durante o evento. Leo estará disponível para compartilhar suas experiências de viagens com a Vitória e da importância de um seguro viagem para os pets, garantindo ainda mais a tranquilidade dos viajantes brasileiros que agora poderão levar seus pets tanto em suas viagens nacionais quanto internacionais.

