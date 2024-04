Viagem de ônibus: mega promoção em todo o Brasil com até 80% de desconto (Foto: Divulgação)

A FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, lança uma super promoção que promete agitar o mercado. Com até 80% de desconto em passagens para todos os seus destinos, os preços começam em R$ 9,99. A oferta estará disponível entre os dias 9 e 15 de abril, exclusivamente através do aplicativo ou do site da FlixBus. Para quem busca economia aliada ao conforto, essa é uma oportunidade imperdível. Além dos inúmeros destinos, essa promoção é uma grande chance para os fãs da rainha do pop, Madonna, participarem da turnê “The Celebration Tour”, que comemora os 40 anos de carreira da cantora, no Rio de Janeiro.

Presente nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, em 14 estados, no Distrito Federal e em mais de 100 cidades, a FlixBus oferece inúmeros destinos para os viajantes que buscam preços acessíveis, comodidade e segurança. Segundo Edson Lopes, CEO da FlixBus, “essa combinação de tarifas promocionais, com até 80% de desconto e com preços a partir de R$ 9,99, facilidade de compra pelo aplicativo ou site, e conforto oferecido pelos ônibus, com poltronas maiores e reclináveis, torna viajar com a FlixBus uma escolha irresistível para quem adora explorar novos lugares. Afinal, pagar menos para viajar para inúmeros destinos é mais legal”.

Até 80% de desconto e trechos a partir de R$9,99

Entre os trechos com preços iniciais de R$ 9,99 a empresa destaca as rotas entre Curitiba (PR) e Florianópolis (SC), Aracaju (SE) e Recife (PE), João Pessoa (PB) e Recife (PE), como também Paraty (RJ) e São Paulo (SP).

Além disso, pelo site ou aplicativo da FlixBus, os passageiros podem escolher entre outros diversos destinos e ainda compensar as emissões de CO2 de sua viagem, contribuindo para a sustentabilidade. Para Lopes, “essa iniciativa, em parceria com a ONG Atmosfair, reflete o compromisso da empresa com a mobilidade sustentável e a redução das emissões atmosféricas.”

Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site ou aplicativo da FlixBus, disponível nas lojas dos smartphones iOS e Android. Não é necessário o uso de cupons de desconto, uma vez que o valor promocional é aplicado diretamente na exibição da tela no momento da compra e estão sujeitos à incidência de taxas e impostos. O período das viagens das passagens desta megapromoção é de 9 de abril a 28 de maio deste ano.

Sobre a FlixBus Brasil

Atuando no Brasil desde dezembro de 2021, a FlixBus é uma empresa de tecnologia em serviços rodoviários, controlada pela alemã Flix, provedora mundial de mobilidade que está presente hoje em 43 países do mundo. A FlixBus está inovando o segmento de transporte rodoviário com seu modelo único, que opera 100% dentro das regras da ANTT, oferecendo transporte rodoviário regular de alta qualidade com preços baixos para consumidores.

A empresa opera por meio de parceiros, que ficam responsáveis pelas autorizações das linhas enquanto a FlixBus é responsável por vendas, marketing e atendimento ao consumidor. Atualmente, a startup presta serviços para linhas em 14 estados do Brasil, no Distrito Federal e em diversas cidades, junto com suas nove parceiras: Grupo Adamantina, Satélite Norte, Santa Maria, Primar Turismo, Levare, 4Bus, Gadotti, Catedral e Esmeralda.

