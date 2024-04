Exigência do visto para turistas americanos, canadenses e australianos prorrogada para 2025 (Decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva adia cobrança de visto para 10 de abril de 2025 (Foto: Pedro França/Agência Câmara ))

Prorrogada exigência de visto para turistas americanos, canadenses e australianos: A Embratur já iniciou uma estratégia de divulgação internacional dos efeitos do Decreto nº 11.982, de 9 de abril de 2024, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que adia para 10 de abril de 2025 o início da cobrança de visto para ingresso no Brasil de visitantes estrangeiros portadores de passaporte dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A Agência mantém contato com imprensa, companhias aéreas, associações de operadores e agências de turismo dos três países.

A Embratur destaca a importância da decisão do governo para a manutenção do crescimento na chegada de turistas estrangeiros destes mercados internacionais, notadamente os Estados Unidos, segundo maior emissor para o Brasil em 2023, com 668.478 turistas (11,31% do total). Nos dois primeiros meses de 2024, a chegada de norte-americanos no Brasil foi 11% superior que no mesmo período do ano anterior.

Entenda a cobrança de visto para americanos, canadenses e australianos no Brasil

Considerando a regra da reciprocidade, o Brasil considera cobrar visto de turistas americanos, canadenses que visitam o país. Hoje (09/04/24) era a data limite para que fosse assinado o decreto que mais uma vez adia a decisão. O trade do turismo acredita que a exigência pode reduzir a entrada destas nacionalidades do país, o que vai contra toda a estratégia de promoção internacional dos destinos brasileiros.

