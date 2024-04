BH Stock Festival inicia as vendas de ingressos (Carros da Stock Car (Foto: Marcelo Machado de Melo/ VICAR/ Divulgação))

A organização do BH Stock Festival liberou as vendas de ingressos para o evento que entra para a história da capital mineira ao trazer para a cidade uma etapa do campeonato Stock Car Pro Series, principal categoria do automobilismo brasileiro. A iniciativa acontece de 15 a 18 de agosto, no entorno do Mineirão (Av. Antônio Abraão Caram, 1001, Pampulha), e vai oferecer múltiplas experiências ao público, com os treinos e competições, shows musicais, espaços para toda a família e um festival gastronômico.

Com valores a partir de R$ 30,00, os ingressos já podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla. Para que toda a família possa desfrutar as experiências a organização do BH Stock Festival oferece condições especiais para crianças até 12 anos, que terão entrada gratuita nos dias 15 e 16 de agosto, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Para usufruir do benefício, que é disponibilizado apenas para o setor Esplanada, o responsável criança, maior de idade, deverá retirar os ingressos no dia e local do evento.

Conheça os setores do BH Stock Festival

Esplanada

Diversos palcos, visibilidade para a corrida, acesso ao Festival Gastronômico e outras atividades.

Arquibancada Rei Pelé

Visão privilegiada à pista, comodidade de assista a corrida sentado, e acesso às atividades da Esplanada.

VIP Lounge

Visão privilegiada à reta de largada e seis horas de open bar (água, sucos, refrigerante e cerveja) e seis horas de comida liberada, com acesso às atividades da Esplanada.

Camarote Norte

Visão privilegiada à pista e aos shows do palco principal largada e seis horas de open bar (água, sucos, refrigerante, cerveja, gin, vodka e whisky) e seis horas de comida liberada, com acesso às atividades da Esplanada.

Espaço Brasas

Visão privilegiada pista, seis horas de open bar (água, sucos, refrigerante e cerveja) e seis horas de comida liberada (churrasco na brasa), com acesso às atividades da Esplanada.

Programação:

15 de agosto

Abertura do evento com shows e inauguração da pista com corrida de bike

16 de agosto

Treinos livres, shows e atividades na Esplanada

17 de agosto

Treinos, corrida oficial, shows e atividades na Esplanada

18 de agosto

Treinos, corrida oficial, shows e atividades na Esplanada

Emoções na pista

Mapa Esplanada (Foto: Divulgação)

O BH Stock Festival apresenta um circuito emocionante, com cerca de 3200 metros, que passa pelo entorno do Mineirão e segue pelas imediações. A reta principal do trajeto será na Avenida Coronel Oscar Paschoal, entre o Centro Esportivo Universitário (CEU) e o Hall de entrada do estádio. Os carros partirão em direção à Avenida Antônio Abrahão Caram e continuarão em direção à Avenida Rei Pelé.

Após contornar o Mineirão, os carros subirão a Avenida Presidente Carlos Luz até próximo ao trevo do bairro Ouro Preto. Ali, os pilotos farão uma curva de 180 graus para retornar e voltar “na contramão” para o início do circuito, de volta à Avenida Coronel Oscar Paschoal.

Diversas estruturas temporárias serão movimentadas para a realização do evento. Cerca de 7 km de gradis, 4 km de guardrail e 3 km de blocos de concreto serão posicionados em todo o circuito para garantir a segurança dos pilotos, equipes e público presente.

O CEO da VICAR, Fernando Julianelli, responsável pela realização da competição em todo o Brasil, destaca o importante momento da categoria do automobilismo. “Neste ano nós completamos 45 anos de Stock Car e eu não tenho dúvidas de que BH vai sediar a nossa maior corrida. E quando digo isso, falo de história, porque é um evento transformador para a cidade. Vamos trazer muito movimento para a economia e levar BH para mais de 170 países por meio das transmissões”, diz.

Sérgio Sette Câmara, Diretor Executivo do BH Stock Festival, reafirma a grandiosidade da iniciativa. “A Stock Car é o maior evento de entretenimento de automobilismo da América Latina. Além das provas, também teremos diversos shows musicais e tenho certeza de que vai ser um evento para a família”, destaca.

Para toda a família

O BH Stock Festival promete experiências diferenciadas e múltiplas para quem for assistir à prova in loco. As atividades envolvem entretenimento para toda a família e com preços acessíveis. A Esplanada do Mineirão receberá shows musicais e será palco para um festival gastronômico, comandado por Rodrigo Ferraz, organizador do Festival de Tiradentes, que vai trazer a comida mineira para quem estiver na cidade e quem vier de fora. O evento contará ainda com pista kart, espaço kids e fan zone com simuladores. A programação detalhada será divulgada em breve.

