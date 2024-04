Majestic Hotel & Spa Barcelona: cenário dos sonhos para festas de casamento ou uma lua de mel inesquecível (Majestic Hotel & Spa Barcelona (Foto: Divulgação))

A capital da Catalunha, na Espanha, é um dos destinos mais românticos da Europa. Nesse cenário, o Majestic Hotel & Spa Barcelona acolhe cerimônias de casamentos e luas de mel que nunca sairão da memória. No hotel, que conta com 105 anos de tradição, há toda uma infraestrutura que permite aos casais uma celebração inesquecível, além de uma lua de mel recheada de mimos, conforto e total privacidade.

Entre os 258 elegantes e confortáveis quartos e suítes que possui, a propriedade conta com 45 unidades que oferecem vistas impressionantes de Barcelona. A exclusiva Majestic Royal Penthouse, por exemplo, tem duas jacuzzis ao ar livre e dois terraços com vista para o Paseo de Gracia, bem como para a Basílica da Sagrada Família (projeto icônico de Gaudí). Casais e convidados ainda têm à disposição salas de jantar e estar, três quartos e espaço para armazenamento de bagagem.

Tradição em receber eventos especiais

Com mais de um século de história, o hotel, em sua longa trajetória na arte de bem receber, acumula expertise e reconhecimento quando se trata de coordenar um evento dessa magnitude que incluiu um olhar atento aos detalhes, como decoração, entretenimento e serviços customizados de gastronomia, oferecendo inovação, experiência, tradição e cultura em um único lugar. Além do planejamento cuidadoso e da realização da festa no nível de excelência desejado pelos noivos, o hotel também oferece tratamentos de bem-estar de última geração para que os casais possam chegar ao grande dia completamente relaxados e com a energia renovada para a aguardada celebração.

Finca Premià Majestic (Foto: Divulgação)

De acordo com o diretor-geral do hotel, Pascal Billard, toda a equipe de colaboradores do Majestic Hotel & Spa Barcelona é comprometida em oferecer serviços personalizados para criar momentos memoráveis para todos que confiam a realização de seu casamento à propriedade. “Compreendemos a importância de cada pormenor em uma data tão significativa. A partir do momento em que o casal escolhe o nosso espaço, todos nós nos comprometemos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para realizar uma celebração perfeita. Seja uma cerimônia mais intimista ou uma grandiosa recepção, propomos uma extensa variedade de opções e formatos que se adaptam às preferências e estilos de cada casal”, contextualiza Billard. Ele ainda complementa, afirmando que, em conjunto, todo o staff atua para que esses momentos sejam uma ocasião verdadeiramente extraordinária.

Um casamento para ficar na história

Neste premiado hotel cinco estrelas há espaços especialmente concebidos para receber cerimônias desse porte. Entre eles, a Sala de Reuniões Mediterrânea, que é o maior salão de festas da charmosa região central de Barcelona, ??o Albéniz Hall, o Restaurante SOLC com seu pátio ajardinado, salas de reuniões com luz natural e o terraço do restaurante e bar La Dolce Vitae, que oferece vistas de 360° e foi premiado como o melhor terraço de cobertura de Barcelona em 2019 pelos Villegiature Awards.

LEIA TAMBÉM: Destination Wedding: Costa do Sauípe e Rio Quente Resorts unem viagem e casamento dos sonhos

No quesito gastronomia, nunca é demais lembrar que há um serviço de catering assinado pelo premiado chef Nandu Jubany (1 estrela Michelin), que atua em conjunto com uma equipe externa de consultoria e aconselha cada passo da definição do menu e da cerimônia como um todo, incluindo aspectos relacionados à decoração e ao entretenimento.

Casa Batlló (Foto: Divulgação)

Mas, além de contar com as luxuosas instalações do Majestic Hotel & Spa Barcelona, os casais também podem optar por realizar a cerimônia em locais emblemáticos próximos do hotel, como a Casa Vicens, a primeira obra magnífica de Gaudí que foi aberta ao público ano passado, a Casa Batlló, um dos edifícios mais icônicos do artista, a Fundació Antoni Tàpies, uma obra de arte contemporânea a poucos passos do hotel, ou Sant Pau Recinto Modernista, projeto do arquiteto Domènech i Montaner que oferece alguns dos espaços mais inovadores em Barcelona para eventos. Para os que desejarem sair do burburinho da capital catalã, o hotel também disponibiliza sua casa de campo modernista, La Finca Can Nolla, localizada a apenas 20 km.

Sobre o Majestic Hotel & SPA Barcelona

“No mundo dos grandes hotéis de luxo, o velho é agora o novo” – é o que dizem os especialistas quando falam de hotéis com tradição e história tão profundas como o Majestic Hotel & SPA Barcelona. Desde a sua inauguração, em 1918, o hotel de cinco estrelas propriedade da família Soldevila-Casals tem desempenhado um papel emblemático na arquitetura, sociedade e estilo de vida de Barcelona, acolhendo hóspedes notáveis como Ernest Hemingway e Antonio Machado. Liderada pelo designer de interiores Antonio Obrador, a propriedade neoclássica de estilo francês completou uma renovação de cinco anos e recuperou o seu lugar entre os marcos icônicos da capital catalã.

Com localização privilegiada, no elegante Paseo de Gracia, a propriedade conta com 258 quartos e suítes e abriga uma coleção de arte incomparável de 1.000 peças com obras de artistas como Antoni Tàpies e Josep Guinovart. Sob a direção do chef Nandu Jubany, estrela Michelin, propõe uma oferta gastronômica robusta. Integra, desde 2014, The Leading Hotels of the World, uma organização de prestígio que representa hotéis de luxo independentes de todo o mundo. O hotel também acolhe a maior suíte da cidade, uma penthouse de 469 m2 com capacidade para seis pessoas, sala de refeições, dois terraços panorâmicos e disponibilidade de mordomo e motorista.

Majestic Hotel & Spa Barcelona

Endereço: Paseo de Gracia, 68 – 70, Barcelona

Instagram: @majestichotel

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo