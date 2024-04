Podcast Grupo Gestores da Hotelaria chega à sua 25ª edição (Foto: Divulgação)

No último dia 5 de abril o Podcast Gestores da Hotelaria celebrou sua 25ª edição, quando seu mais jovem convidado, o “millennial” Paulo Henrique Lana de 28 anos (10 deles dedicados a hotelaria) descreveu suas vivências e visão sobre a atividade.

O projeto foi iniciado em 29 de maio do ano passado sob inspiração dos previamente existentes grupos em diferentes redes sociais que criamos à partir de 2016 que hoje reúnem cerca de 1.150 gestores de hotelaria distribuídos por todo país. O Podcast foi transformado em realidade por mim em parceria de Marcos Valério Rocha (Coordenador Regional MG da FBHA). O objetivo claramente definido sempre foi levar ao grande público setorial: conhecimento, desafios, experiências vencedoras e melhores práticas adotadas, compartilhadas pelos convidados semanais do programa em descontraído bate-papo de aproximadamente 1 hora.

Todo o conteúdo disponível

Veiculado ao vivo, quinzenalmente, desde os estúdios da Rede Prime de Comunicação, situado no Hotel Ímpar Cidade Nova pertencente à rede MHB Hotelaria em Belo Horizonte, com apoio técnico e produção competente da dupla dinâmica: Mauro But e João Erick, todas as edições permanecem disponíveis no canal do YouTube dedicado ao Podcast. No total são quase 30 horas de conteúdo disponíveis contendo muita interação, casos de sucesso, trajetórias de carreiras e repleto de histórias, algumas muito divertidas, de como tudo aconteceu no mercado hoteleiro ao longo das últimas décadas.

Ao longo destes quase 11 meses de programação recebemos 29 convidados especialmente selecionados entre nosso network e que escreveram (e ainda escrevem) páginas importantes do segmento de hospitalidade.

Convidadas do podcast

Recebemos grandes empreendedoras e que inspiram outras tantas mulheres na hotelaria como: Lizete Ribeiro (CEO do Grupo Tauá Hotéis), Érica Drumond (Owner do Hotel Ouro Minas Dolce By Wyndham), Flávia Araújo Badaró (Diretora da San Diego Hotéis e atual Presidente de ABIH-MG), Carolina Drumond (Administradora do Savassi Hotel), Fabiana Fagundes (Diretora de Operações da Clan Hotéis), Raquel Rodrigues (Gerente Geral do Royal Savassi Boutique Hotel), Isabella Sena (Gerente Geral do Hotel H2 Platinum) e Isabela Meinberg (Executiva Comercial e Marketing do Dayrell Hotel & Centro de Convenções).

Este seleto grupo de grandes gestoras descreveram aspectos importantes da visão feminina dos negócios, o valor da intuição, a capacidade de se dividirem entre a maternidade e a vida executiva e aspectos da, muitas vezes complexa, sucessão familiar no percurso da transição entre gerações.

Convidados do podcast

Entre os convidados homens tivemos a grata satisfação de receber igualmente grandes nomes da hospitalidade e da gastronomia atuais como: Alexandre Sampaio (Presidente da FBHA), Orlando de Souza (Presidente do FOHB), Ruy Araújo (Diretor San Diego Hotéis), Roberto Fagundes (Diretor Clan Hotéis), Pablo Ramos (CEO da MHB Hotelaria), Rodrigo Cançado (Diretor do Intercity BH Expo), Javier Chabot (CEO da Royal Hotéis), Guilherme Castro (CEO da Samba Hotéis), Amaro Gadbem (Diretor Hotel Caxambu), Édson Puiati (Diretor SENAC MG), Hiram Della Croce (Diretor Wyndham Hotels), André Bekerman (Diretor Trul Hotéis) Rodrigo Medeiros (Gerente Comercial SFA Hotéis), Acácio Pinto (Gerente Geral Intercity BH Expo), Guilherme Sanson (Gerente Geral Mercure Lourdes BH), Anderson Bastos (Gerente Geral Novotel Savassi), Paulo Lana (Gerente Geral Linx Confins), Sady Viana (Gerente Geral Pallazo Torquetti BH), Gio Ahmad (Empreendedor e Blogger Hoteleiro), Allyson Miranda (Supervisor de Hospedagem e Reservas Dayrell Hotel & Centro de Convenções) e Zélio Ferraz (Gerente Geral Nacional Inn BH).

Através das palavras dos membros deste verdadeiro “Dream Team” da Hotelaria promovemos a disseminação de muito conhecimento, discussão de atualidades, visões do futuro da hospitalidade, maneiras de como estimular jovens a ingressarem no segmento e como reter talentos em tempos tão difíceis neste quesito. Debatemos junto à eles causas e efeitos de problemas macroeconômicos e outros não gerenciáveis pelos “players” do setor a quem cabem por consequência a atribuição de compreender, criar soluções viáveis e enfim debelá-los de forma a manter seus empreendimentos, liderar seus times e promover o círculo virtuoso do turismo em um de seus mais representativos elos: A HOTELARIA. Nesta 2ª temporada muitos novos grandes nomes se juntarão ao “card” de formadores de opinião que nos deram a honra de suas presenças.

“Alguns bateram na porta da hotelaria por opção, em outros a hotelaria bateu à sua porta – seja por acaso ou por opção TODOS são grandes exemplos de carreiras vitoriosas alcançadas através de muita dedicação, talento e senso de oportunidade”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

