Como o seguro viagem pode ajudar os viajantes de cruzeiros

Nos últimos três anos o mercado de cruzeiros vem crescendo no Brasil e a temporada 2023/2024, que se encerra em maio, é a maior dos últimos 11 anos. De acordo com a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA Brasil), em aproximadamente sete meses de duração, a temporada contará com 212 roteiros nacionais e 35 navios internacionais, incluindo paradas em portos brasileiros.

Além do maior interesse pelo turismo marítimo, mais de 200 artistas irão se apresentar em alto mar para seus fãs, em 16 navios temáticos. Nos 195 dias da temporada é esperado uma ocupação de 877 mil leitos.

Mesmo com o aumento nas buscas por pacotes, é comum ainda encontrar quem não saiba da importância de se contratar um seguro viagem junto, ainda que a estadia no cruzeiro dure poucos dias. Por isso, a Allianz Travel, marca de seguro viagem da Allianz Partners e que, no Brasil, atua como representante da Allianz Seguros, te ajuda a entender melhor os benefícios e da contratação de um seguro viagem:

Perda e extravio de bagagens

Assim como ocorre em viagens de avião, é possível que aconteçam imprevistos com as bagagens durante um cruzeiro. A perda e o extravio são cobertos pelo seguro, tendo o valor dos bens reembolsados, se necessário.

Suporte médico em terra

Enquanto o passageiro estiver em terra, seja em uma das paradas do roteiro, antes do embarque ou após o desembarque, o seguro cobre assistência médica, farmacêutica e até hospedagem de acompanhante em casos de hospitalização.

Suporte médico em alto mar

Já em casos de viagem em andamento, pode haver a necessidade de suporte médico no próprio cruzeiro. Enquanto ainda for possível se conectar à internet, o seguro viagem oferece assistência remota 24h. Mas como é comum o sinal de telefones não chegar ao alto mar, pode acontecer do atendimento ser realizado pela própria equipe do navio, que é um serviço particular cobrado em dólar, mesmo em roteiros nacionais. Neste caso o passageiro consegue pedir o reembolso à seguradora do valor gasto, ajudando a conter gastos inesperados.

Segundo Gabriel Nascimento, Gerente de Produtos e Inovação para Viagens da Allianz Partners Brasil e LatAm., o seguro viagem marítimo não é apenas uma proteção, é a certeza de que cada cliente pode desfrutar de seu cruzeiro com total confiança. “Contratar essa modalidade de seguro é fundamental para que o viajante possa contar com todo o apoio necessário em caso de imprevistos durante toda a viagem e, até mesmo, caso parte da viagem não seja usufruída e o segurado tenha que voltar antes por conta de algum imprevisto, conseguindo assim ser reembolsado.”, explica o gerente.

“A nossa expectativa para 2024 é de que o seguro viagem marítimo se popularize entre os brasileiros, seguindo a tendência de crescimento da própria procura por cruzeiros de diversos formatos e duração. Cada roteiro de viagem terá uma situação específica, mas um seguro viagem com experiência global e que entrega ótima experiência para os clientes servirá para todas elas”, finaliza Nascimento.

