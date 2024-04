Trabalhar com turismo: o futuro está aberto, seja a mudança (A feira acontece de 15 a 17 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo (Foto: divulgação))

Ainda existem pessoas que pensam que para trabalhar com turismo basta gostar do tema e viajar. Por isso, as redes sociais estão infestadas de dicas de viagem de todo o tipo e para todos os públicos. Claro que isso leva informação sobre destinos e experiências para inúmeras pessoas e criam no público o desejo de viajar.Entretanto, o mercado do turismo é complexo e cada vez mais assume um perfil profissional.

Neste sentido, são inúmeras empresas e destinos que pensam e executam todo o processo de uma viagem para que ela aconteça da melhor maneira possível. Para isso existem destinos que se planejam para receber o turista e levar desenvolvimento através desta atividade econômica, hotéis independentes e de rede, operadoras e agências de viagem, transportadoras aéreas, terrestres, marítimas e fluviais, atrativos turísticos, parques temáticos, entidades do turismo, empresas de tecnologia e um mundo de profissionais que buscam se relacionar e melhor o desempenho.

WTM Latin America apresenta programação para quem quer ser a mudança no setor do turismo

Neste cenário diverso, acontece nos próximos dias 15 a 17 de abril a WTM Latin America, a primeira grande feira internacional do ano para o trade do turismo em solo brasileiro. Por isso, além do pavilhão de expositores com estandes de destinos e empresas do mundo inteiro, a feira oferece palestras sobre diversos temas relacionados com o setor como tendências digitais, turismo de luxo, liderança feminina, afroturismo e muito mais. Além disso, a WTM Latin America apresenta este ano o 4º Prêmio de Turismo Responsável, uma iniciativa que promove as histórias mais inspiradoras do setor de viagens e turismo para a promoção do desenvolvimento sustentável em nosso continente.

No WTM Technology Theatre, espaço dedicado ao conteúdo de tecnologias para o turismo, a inteligência artificial terá destaque na programação: “A inteligência artificial permeará o conteúdo, mas também traremos conteúdos relacionados à aceleração da transformação digital no turismo e inovaremos com o compartilhamento de insights sobre estratégias voltadas a nichos de mercado”, adianta Gabriela Otto, sócia-proprietária da GO consultoria e curadora do espaço, complementando que “a indústria do turismo está em constante mudança, o que nos leva a adaptar constantemente o conteúdo por meio do monitoramento de tendências e a trazer novos profissionais para partilhar suas visões e experiências”.

Quem já inscreveu ou pretende se inscrever gratuitamente para participar da feira, irá conferir de perto destinos como Minas Gerais, Pará, Ilha de Marajó, São Paulo, Jamaica, Região da Toscana, Uruguai e muito mais. E ainda Resort Islads na Maldivas, La Romana e Samaná na República Dominicana e muitos outros hotéis e resorts.

Empresas especializadas em turismo de aventura, corporativo, viagens em grupo, eventos, spa e bem estar e consultorias também marcarão presença na WTM Latin America. E claro, o Portal Uai Turismo estará para trazer o que há de novidade no setor do turismo. Ainda é possível fazer a inscrição para participar através do link e realizar excelentes negócios.

