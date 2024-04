The House of Suntory promove experiência imersiva sobre a arte japonesa do fazer e do servir

The House of Suntory promove experiência imersiva sobre a arte japonesa do fazer e do servir (A premiada marca de destilados irá proporcionar um mergulho profundo nos valores e tradições japonesas, que fazem parte do legado dos seus rótulos artesanais de luxo. (Foto: Rubens Kato))

Em 2023, a The House of Suntory celebrou seu centenário com a primeira edição do The House of Suntory Experience. Após o sucesso do evento, a premiada marca de destilados japoneses convida para a segunda edição, que acontecerá entre os dias 24 e 27 de abril, na Japan House, em São Paulo. Será um um mergulho profundo nos valores e tradições japonesas, que fazem parte do legado dos seus rótulos artesanais de luxo.

LEIA TAMBÉM: Uberaba (MG) recebe Orionverso para temporada

MONOZUKURI, OMOTENASHI, MONOGATARI – Fazer, Servir e Compartilhar, são o tema da The House of Suntory Experience 2024. Os três conceitos que representam, respectivamente, o fazer com precisão, presença, paciência e disciplina japonesa (monozukuri), a hospitalidade que antecipa necessidades, atenta aos mínimos detalhes superando expectativas (omotenashi) e, por fim, a arte de contar histórias e compartilhar ensinamentos (monogatari), que se conectam e estarão presentes durante toda a experiência.

A Japan House será ocupada para fazer desta uma verdadeira experiência interativa e que explora todos os sentidos, conduzida pelo time de especialistas: Telma Shiraishi, embaixadora da culinária japonesa e chef do restaurante Aizomê, Maurício Porto, especialista em whisky e fundador do Caledonia Bar, o mixologista Rodolfo Bob, e a especialista em omotenashi e sommelière, Yasmin Yonashiro.

Mauricio Porto, Telma Shiraishi, Yasmin Yonashiro e Rodolfo Bob (Foto: Rubens Kato)

LEIA TAMBÉM: Aprenda enquanto viaja com cursos e workshops oferecidos pela WOW – World of Wine

Os convidados serão recepcionados e, em seguida, serão encaminhados para o momento Monozukuri – representado por uma autêntica masterclass do portfólio de whisky japonês, elaborada por Mauricio Porto, com degustação dos rótulos Yamazaki Distiller Reserve, The Chita, Hakushu Distiller Reserve e Hibiki.

No Omotenashi, a chef Telma Shiraishi irá servir o jantar, em 3 etapas, com primeiro prato, segundo prato e sobremesa, todos harmonizados com drinks especialmente criados para a experiência, idealizados por Yasmin Yonashiro e Rodolfo Bob.

Para encerrar a noite, o Monogatari convida todos a vivenciarem a modernidade da coquetelaria japonesa, celebrando em um ambiente disruptivo com o drink de Roku Gin, e Haku Vodka.

Para assinar a direção criativa, The House of Suntory convidou Erika Brandão e Ju Borgez, da Las Fluoritas. “Para traduzir as filosofias propostas no tema de 2024, trouxemos tecnologias como RA, laser, espelhos, projeções, leds e atores, oferecendo uma experiência com muita arte, conhecimento e humanidade. Temos um time de experts em ilustração, produção musical, cenografia e técnicos, que vão transformar todas as ideias em vivência real”, complementa Ju Borgez.

LEIA TAMBÉM: Aproveite retiros de bem-estar em resorts no México

The House of Suntory Experience 2024

Gastronomia: Telma Shiraishi (Aizomê)

Coquetelaria: Maurício Porto, Yasmin Yonashiro e Rodolfo Bob

Data: 24 a 27 de abril

Horários: recepção 20h | Início da experiência pontualmente às 20h30

Local: Japan House São Paulo (Avenida Paulista, 52)

Valor: R$ 800,00

Link para ingressos: https://thehouseofsuntoryexperience.com

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo