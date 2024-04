Aprenda enquanto viaja com cursos e workshops oferecidos pela WOW – World of Wine

Aprenda enquanto viaja com cursos e workshops oferecidos pela WOW – World of Wine (Com seus museus, restaurantes sofisticados e uma série de atividades educativas, o WOW oferece aos visitantes um leque de experiências. (Foto: WOW - World of Wine))

No cenário encantador de uma cidade que respira cultura e tradição, o WOW – World of Wine emerge como um oásis educacional e gastronômico. Com seus museus, restaurantes sofisticados e uma série de atividades educativas, o WOW oferece aos visitantes um leque de experiências.

Entre as diversas programações oferecidas pelo quarteirão cultural da região do Porto, os turistas podem participar de cursos e workshops concebidos para todas as idades, explorando os segredos de sabores, aromas e história de Portugal. Com uma escola dedicada ao ensino sobre o vinho e uma fábrica de chocolates, o WOW é um destino imperdível para quem busca não apenas degustar, mas compreender verdadeiramente o universo desses prazeres culinários.

LEIA TAMBÉM: Próximo destino: Porto e Gaia, em Portugal

Mergulhe no universo dos vinhos na The Wine School

A The Wine School, no WOW, oferece uma experiência única para os entusiastas do vinho. Com várias opções, a escola realiza regularmente cursos destinados a curiosos, conhecedores e profissionais do setor. Suas instalações incluem três áreas de formação, duas salas de prova e uma sala privada com cozinha totalmente equipada.

Para aqueles que desejam iniciar sua jornada no mundo dos vinhos, a escola disponibiliza a “Introdução ao Vinho“. Neste curso com duração de 3 horas, os participantes aprendem a provar a bebida e entender suas principais características, tudo pelo valor de 45 euros por pessoa, sem a necessidade de conhecimento prévio.

Curso Introdução ao Vinho (Foto: WOW – World of Wine)

Para os interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre vinhos portugueses, a The Wine School apresenta o curso “Portuguese Wine Specialist – Nível 1“. Destinado a compreender os vinhos portugueses, o curso dá aos alunos uma visão detalhada dos principais estilos e castas do país. O curso dura 4 horas e está disponível por 75 euros por pessoa, mediante agendamento.

Além disso, a The Wine School apresenta o projeto “Mais que uma Prova – Desmistificar o Vinho”. Dividido em três cursos, este programa fornece uma experiência completa de degustação. Os participantes podem explorar diferentes estilos da bebida, descobrir os seus segredos e entender as singularidades das diversas regiões vinícolas de Portugal. O curso, que pode ser realizado diariamente das 11h às 19h, tem duração de 45 minutos cada e está disponível em inglês e português, por 35 euros.

Estimule a criatividade das crianças com deliciosas criações de chocolate

O workshop Chocolatinhos é uma atividade única de confeitaria dividida em dois níveis. No Nível 1, as crianças, orientadas por um chocolatier experiente da marca Vinte Vinte (fábrica de chocolates criada pelo WOW), aprendem técnicas de modelagem, aplicação de cobertura de chocolate e decoração personalizada em bolinhos. O objetivo é promover autonomia e confiança na cozinha para que os pequenos possam reproduzir em casa. O curso acontece aos sábados, das 15h às 16h, custando 20 euros por pessoa, com a presença obrigatória de um adulto acompanhante.

LEIA TAMBÉM: Portugal: um Porto para comer e beber bem

No Nível 2, as crianças criam três tabletes usando diferentes tipos de chocolate, incluindo amargo, ao leite e branco. Elas aprendem sobre moldagem, decoração e técnicas para tirar o chocolate do molde com perfeição. Ocorre todos os domingos, das 15h às 16h, por 20 euros por pessoa, também exigindo a presença de um adulto.

Workshop Chocolatinhos (Foto: WOW – World of Wine)

Uma boa notícia é que o bilhete de participação no workshop dá acesso ao The Chocolate Story, um dos museus do WOW, proporcionando uma imersão na história e cultura do ingrediente.

Harmonize chocolate com vinho do Porto

O WOW apresenta três workshops irresistíveis para os amantes de cacau e vinho do Porto. No primeiro, “Harmonização de Chocolate e Vinho do Porto”, por 35 euros por pessoa, os participantes aprenderão a avaliar a qualidade das iguarias, descobrindo segredos de harmonização. As aulas, em inglês e português, acontecem aos sábados com agendamento prévio.

Para os aficionados por cacau, o WOW oferece também o curso “Degustação de Chocolate“, uma experiência divertida e sensorial por apenas 14 euros por pessoa, proporcionando insights sobre as origens, fabricação, sabores e aromas do ingrediente. Outro workshop interessante que os apreciadores podem desfrutar é o “Vinte Vinte Tasting”, uma degustação autônoma de 5 chocolates da marca Vinte Vinte, incluindo explicações dos especialistas da marca. Disponível diariamente, sem necessidade de marcação.

LEIA TAMBÉM: Portugal: Conheça o WOW e se impressione

Harmonize chocolate com vinho do Porto (Foto: WOW – World of Wine)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo