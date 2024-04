Aproveite retiros de bem-estar em resorts no México (Os retiros acontecerão de 6 a 9 de junho de 2024 e oferecerão uma mistura de programas de fitness, nutrição e bem-estar holístico dirigidos por especialistas em seus campos. (Foto: Divulgação))

Preferred Hotels & Resorts, a maior coleção de hotéis de luxo independentes do mundo, tem o prazer de anunciar uma nova série de retiros de bem-estar – Wellnessing Getaway – no Grand Velas Boutique Los Cabos, Grand Velas Riviera Maya e Grand Velas Riviera Nayarit, todos membros de sua prestigiosa Coleção Legend no México.

Completamente renovados e situados nos deslumbrantes cenários de Puerto Vallarta, Riviera Maya e Los Cabos, esses retiros acontecerão de 6 a 9 de junho de 2024 e oferecerão uma mistura de programas de fitness, nutrição e bem-estar holístico dirigidos por especialistas em seus campos. As atividades incluirão treinamentos de força com treinadores de celebridades como Adriana Lima, Glen Powell e Hailey Bieber, banhos frios diários, sonoterapia, yoga, pilates e Dance Fitness, até terapia de arte inspirada nos huicholes, cuidados com a pele e uma aula de culinária que incorpora a saúde hormonal. Além disso, os renomados SE Spas oferecerão tratamentos com sua famosa Cerimônia da Água, hospedagem de luxo, gastronomia gourmet e atividades culturais no destino.

Atividades no Grand Velas Boutique Los Cabos

Lobby do Grand Velas Boutique Los Cabos (Foto: Divulgação)

Grand Velas Boutique Los Cabos, a mais nova propriedade no México da Preferred Hotels & Resorts, apresenta uma seleção exclusiva de experiências de bem-estar. O treinador de celebridades Giorgio Merlino, fundador e treinador na ALO Wellness em Los Angeles, compartilhará seu Método de Treinamento Híbrido, que combina várias disciplinas de fitness para uma abordagem abrangente. Paige Lindgren, influenciadora de saúde e bem-estar baseada em Los Angeles e especialista certificada em hormônios e instrutora, ministrará uma aula de pilates e uma aula de culinária focada na saúde hormonal e nutrição.

Robin Martin, uma experiente instrutora de yoga em Seattle, liderará uma sessão focada no fortalecimento dos quadris e abertura do coração, usando alinhamento e trabalho respiratório para promover a liberação emocional e física, além de uma Meditação de Lua Nova. Emma Troupe, treinadora de fitness canadense e nutricionista registrada, oferecerá um Boot Camp, complementado por um treinamento suave para fortalecer todo o corpo. Como treinadora, Emma ensinará aos hóspedes como desenvolver hábitos impactantes para a vida com abordagens holísticas. Graças à sua formação como bailarina profissional e certificações internacionais como professora de dança na Rússia, Cuba, Nova York e Los Angeles, a anfitriã do hotel, Magaly Guerra Meyer, desenvolveu a metodologia “Shake & Sculpt”, que combina dança com exercícios de força de baixo impacto. Magaly liderará duas de suas famosas aulas de Dance Fitness durante o evento.

Atividades no Grand Velas Riviera Maya

Grand Velas Riviera Maya (Foto: Divulgação)

Grand Velas Riviera Maya, o resort All-Inclusive de Luxo com 5 Diamantes pela AAA, localizado na costa caribenha do México, também eleva a experiência de bem-estar com um programa tanto físico quanto mental. Korey Rowe, diretor do Dogpound em Nova York, conduzirá workshops dinâmicos de HIIT e fortalecimento do core, prometendo uma intensa combinação de cardio e treinamento de força voltada para melhoria diária. Steph Currie, com base na Cidade do México, oferecerá seus workshops de ciclismo, que combinam coaching motivacional com música alegre.

Também haverá workshops de treinamento funcional ministrados por Ale Rubio, fundadora do suplemento de proteína vegana Fitmingo e FIT by Ale, uma plataforma de bem-estar completa com diferentes exercícios, conteúdo de nutrição e psicologia, dicas, desafios, receitas e muito mais. Ale ensinará 3 workshops de treinamento funcional. A Dra. Danny Garza, médica geral de Monterrey, México, apaixonada por cuidados com a pele e microbioma humano. Ela conduzirá um workshop de saúde holística focado na conexão entre dieta e saúde da pele, combinando conhecimento científico com dicas práticas. Lucy Nelles, trabalha em Miami com Hi Vibe Wellness, onde oferece uma revigorante sessão de banho frio e yoga, promovendo vitalidade física e mental.

Atividades no Grand Velas Riviera Nayarit

SPA Grand Velas Riviera Nayarit (Foto: Divulgação)

A Lululemon México patrocina esta edição no Grand Velas Riviera Nayarit. Ana Paula Domínguez, fundadora e CEO do Instituto Mexicano de Yoga, ministrará uma sessão única de ginástica facial e terapia de som que fortalece e relaxa os músculos faciais, juntamente com uma aula de yoga “Meditação em Movimento” que visa reconectar os participantes com fluxos de energia positiva durante cada movimento. Paola Shape, nutricionista licenciada e sobrevivente de câncer, aprofundará em uma palestra sobre o significado das emoções e como elas influenciam o bem-estar geral.

Comandando um “Workshop de Poções para Dormir” com infusões de ervas, Olivia Medina, fundadora e CEO da Euro Te, é uma mestra mexicana de chá, pioneira com mais de 21 anos de experiência criando misturas de chás gourmet, além de selecionar e importar esses produtos. Ela também conduzirá um workshop sobre como criar seu próprio chai e aprofundará nos benefícios dessa bebida. O chef de celebridades da televisão mexicana, Yogui, compartilhará seu conhecimento em uma aula de culinária e ajudará os participantes a preparar um prato especial. As propriedades também oferecerão workshops para criar seu próprio filtro de sonhos, um workshop introspectivo de terapia de arte huichol, ciclismo ao ar livre e banho frio.

Terrace Suite Grand Velas Riviera Nayarit (Foto: Divulgação)

Através de suas quatro coleções globais (Legend, L.V.X., Lifestyle e Preferred Residences), a Preferred Hotels & Resorts conecta os viajantes com experiências de hospitalidade de luxo de acordo com suas preferências de estilo de vida.

Estes resorts no México participam do I Prefer Hotel Rewards, o programa de fidelidade da marca que é baseado em pontos, com mais de 4,5 milhões de viajantes inscritos em todo o mundo. Como cortesia para aderir, os membros do I Prefer ganham pontos que podem ser trocados por certificados de recompensa em dinheiro, status Titanium e outros benefícios valiosos de estadias qualificadas em mais de 650 hotéis e resorts participantes em todo o mundo. Os viajantes que buscam experiências memoráveis em hotéis independentes são convidados a se inscrever pelo site.

