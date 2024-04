Terra das lagoas: 9 locais para aventuras aquáticas em Nísia Floresta (RN) (Lagoa de Arituba (Foto: Denápoly Rodrigues))

A 45 minutos de Natal, no Rio Grande do Norte, encontra-se o charmoso município de Nísia Floresta, que tem como principais atrativos as lindas praias do nordeste brasileiro e nada menos que 26 lagoas rodeadas pela Mata Atlântica. Algumas delas contam com infraestrutura completa para passar o dia, como quiosques de alimentação e cadeiras. Já outras são totalmente naturais, algumas acessíveis apenas através de veículos especiais, mas que valem a pena a visita pela paisagem deslumbrante e pela possibilidade de contemplar a natureza. Confira abaixo nove dicas de lagoas para serem visitadas na região:

Lagoa do Carcará

Essa lindíssima lagoa tem um cenário paradisíaco e é pouco movimentada por ter um acesso mais difícil que a lagoa de Arituba. Mas não desanime: vale a pena o esforço para encontrar esse lugar tão especial! Ali é possível praticar esportes, como caiaque e stand up paddle, ou almoçar em um dos restaurantes nos arredores.

Lagoa do Carcará (Foto: Denápoly Rodrigues)

LEIA TAMBÉM: Natal (RN), destino procurado no verão também é ideal durante o outono

Lagoa de Arituba

A Lagoa de Arituba é larga, rodeada por uma areia fofa e possui água clara e cristalina, o cenário ideal para se refrescar e tomar sol. No local existe uma boa infraestrutura com restaurantes, bares e estacionamentos. Para os mais ativos há a possibilidade de descer na tirolesa ou praticar atividades como caiaque, pedalinho e stand up paddle.

Lagoa Azul

A Lagoa Azul é uma das mais bonitas da região, com uma água limpa, morna e cristalina, bem agradável para banho. Pequenos peixes que circulam por ali dão um charme especial. Local ideal para quem procura amplo contato com a natureza.

Lagoa Amarela

Oferece uma linda paisagem com sua areia amarelada, porém essa lagoa não é indicada para banho devido ao alto teor de ferro na água. O terreno, porém, é propício para um divertido passeio de quadriciclo, além de render belas fotos.

Lagoa de Alcaçuz

Lagoa bonita, com água de temperatura agradável e areia branquinha, localizada em meio às dunas do município. Devido a essa característica pode ser acessada de quadriciclo ou a pé, por uma trilha. A paisagem deslumbrante conquista os visitantes que chegam ali e as redes colocadas dentro d’água convidam para a contemplação e o relaxamento.

Lagoa do Alcaçuz (Foto: Denápoly Rodrigues)

LEIA TAMBÉM: Do Ceará ao Piauí: uma viagem pelas dunas de areias e hotéis de luxo numa das regiões mais fascinantes do Brasil

Lagoa Boa Cica

Outro exemplar de lagoa mais natural, sem a infraestrutura apresentada por outras lagoas, mas que garante um delicioso mergulho em suas águas mornas e bons momentos com a família, além de proporcionar mais contato com a natureza.

Lagoa da Juventude

Além de atrair pelo cenário, essa lagoa cercada de verde chama a atenção por conta de uma lenda, que diz que quem mergulha em suas águas quentes e cristalinas rejuvenesce alguns anos. Por ser um ponto de passagem, porém, não conta com a mesma estrutura de outras lagoas.

Lagoa do Arroz

A Lagoa do Arroz não possui a estrutura que pode ser encontrada em outros locais. Esse é um ambiente mais natural, que pode ser acessado através de veículos 4×4. Apesar disso vale a visita: o ambiente é tranquilo e proporciona um momento de conexão com a natureza, além de ser o cenário perfeito para belas fotos.

Lagoa do Arroz (Foto: Denápoly Rodrigues)

Lagoa do Bonfim

Essa é a maior lagoa da região, responsável pelo abastecimento de uma parte da população, por conta disso o local não possui boa infraestrutura e não são todas as partes dela que dão acesso para visitantes. A área conhecida por Prainha é a mais recomendada pelos moradores para quem passa por ali.

LEIA TAMBÉM: Bahamas: arquipélago caribenho faz da proteção ambiental um estilo de vida

Hospedagem

Uma excelente opção de hospedagem próxima à Lagoa de Arituba e à Praia de Camurupim é o Praia Bonita Resort & Conventions, que possui nada menos que 151 apartamentos, alguns deles adaptados para receber portadores de necessidades especiais e idosos, além de uma área de lazer de encher os olhos, com uma piscina de 1200m² rodeada de belos jardins com o paisagismo impecável. O espaço conta com hidromassagem, área adulto e infantil e bar molhado. Para completar a oferta de lazer e serviços aos clientes o empreendimento oferece ainda spa, sauna, campo de futebol de areia e vôlei de praia, playground e salão de jogos. O resort oferece tarifas variadas, incluindo refeições no sistemas all inclusive, pensão completa, meia pensão ou apenas o café da manhã.