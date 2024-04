Presidente da Embratur leva série de documentários do Turismo Transforma a festival de cinema em Paris (Presidente da Embratur, Marcelo Freixo participa de abertura do festival, do qual a Agência é parceira há 26 anos (Foto: divulgação))

Série de documentários do Turismo na França: o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, participou da abertura do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, na França, levando na bagagem conteúdos especiais produzidos pela Agência para divulgar destinos nacionais que se destacam na gastronomia, história, cultura e religiosidade. A diversidade dos destinos brasileiros será conhecida pelo público europeu durante a 26ª edição do festival, do qual a Embratur é parceira há 26 anos. Essa é a primeira vez que a Agência leva uma produção audiovisual para a mostra.

O público poderá assistir três dos sete mini documentários da série Turismo Transforma. Os episódios apresentados no evento irão mostrar o turismo religioso e de base comunitária, afroturismo, além da produção e cadeia turística no Brasil.

“Estamos na França, que é o país que mais emite turista europeu para o Brasil, e é muito importante reforçar a nossa cultura aqui, a geração de emprego e renda no Brasil e mais: a gente está apresentando os filmes sobre o Brasil produzidos pela Embratur. É o Turismo Transforma: vai ter queijo canastra, afroturismo, Círio de Nazaré e a diversidade do Brasil”, afirmou.

Ainda segundo Freixo, “levar os documentários do Turismo Transforma para o Festival de Cinema Brasileiro de Paris é uma forma de colocarmos em evidência os destinos turísticos do Brasil.”

Nesta quinta-feira (28), os franceses puderam assistir o terceiro episódio da série que traz o modo artesanal de fazer o queijo canastra, em Minas Gerais, e como essa produção impulsiona o turismo local.

No sábado (30), serão apresentados três episódios sobre afroturismo. No primeiro, o público poderá conferir o impacto positivo desse segmento a partir da Festa da Nossa Senhora da Boa Morte, em Cachoeira (BA). No segundo, ainda no Recôncavo Baiano, a produção mostra, a partir da gastronomia, a influência africana na colonização e na história da região. E no terceiro, a saída do bloco afro Ilê Aiyê no Carnaval de Salvador e a importância da música para a ancestralidade.

Já no domingo (31), é a vez do episódio sobre o Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Pará, que remonta a história de um milagre acontecido no Século 18. A festa se tornou um atrativo turístico fomentando a fé e a economia do estado.

Até o próximo dia 2 de abril, as exibições, que fazem parte das ações promocionais da Embratur, acontecem fora do circuito competitivo tradicional.

Ainda no festival, o presidente Marcelo Freixo participa, nesta sexta (29), de uma roda de conversa sobre “O impacto da cultura do audiovisual no Turismo”.

Assista aqui aos vídeos da série especial da Embratur.

Filmes no festival

Nesta edição, o Festival de Cinema Brasileiro de Paris apresentará 30 filmes em cinco mostras: Competitiva, Hors-concours, Documentários, Sessão Escolar e Homenagem a Antonio Pitanga (premiado ator e diretor do cinema negro brasileiro), com quem Freixo se encontrou na abertura do evento, que acontece no L’Arlequin, cinema tradicional modernista de rua no bairro de Saint-Germain-des-Près.

O festival, realizado pela empresa Jangada, da carioca Katia Adler, reúne, anualmente, mais de 5 mil espectadores, e é a principal vitrine da cinematografia brasileira na Europa. O evento também é conhecido por ajudar a formar um público francês apaixonado pelo cinema brasileiro e pela nossa cultura.

Na ocasião, serão apresentados seis longas com Antônio Pitanga, entre eles “Na Boca do Mundo”, primeira produção dirigida por ele, o clássico “Barravento”, do Cinema Novo, de Glauber Rocha, e “Nosso Sonho”, o filme nacional mais visto de 2023, além de um trecho de “Malês”, novo longa de Pitanga como diretor, ainda em finalização.

Franceses no Brasil

De acordo com o Portal de Dados da Embratur, a França foi o sexto maior emissor de turistas para o Brasil no mundo e o primeiro da Europa em 2023. No ano passado, o Brasil recebeu 187.559 turistas franceses. O número é pouco mais de 43% maior do que o registro de 2022, quando o total de entradas foi de 130.910. Além disso, no primeiro mês de 2024, a entrada dessa parcela de turistas internacionais foi de 15.509, um aumento de 29,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para 2024, estão previstos 616.125 assentos em 1.953 voos vindos da França. O número representa, novamente, um aumento de 9,2% no número de assentos e de 7,2% no de voos. Eles são operados pelas empresas Air France (1.251), Latam (359) e Azul (343, um crescimento de 61% em relação ao ano passado). Esses voos irão pousar nos aeroportos de Guarulhos (55,7%), Galeão (18,7%), Viracopos (17,6%) e Fortaleza (8%).

