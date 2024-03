O impacto do terrorismo no turismo

O impacto do terrorismo no turismo (Uma casa de shows na Rússia foi alvo de ataque terrorista este mês. Isto gera insegurança para a prática do turismo (Foto: Pixabay))

Terrorismo no turismo: Notadamente, o turismo é um dos elementos componentes nas questões culturais e econômicas. É considerado uma força que possibilita e impulsiona mudanças em todos os setores da sociedade. Muitas vezes, por intermédio do descobrimento de novos circuitos, a atividade turística viabiliza a abertura ao mundo de novas visões de povos, culturas e regiões.

Atualmente, no mundo extremamente conectado e globalizado, há uma correlação fática entre a atividade turística e o as ações criminosas e terroristas. Como citado anteriormente, em vários de nossos ensaios e confirmado com dados oficiais da economia mundial, o turismo representa uma importante atividade socioeconômica.

Os ataques terroristas, em todo o mundo integrado, provocam um substancial declínio das receitas nas áreas atingidas, por muitas vezes gerando um desequilíbrio importante nas questões políticas e econômicas. Também, com a repercussão mundial, as ações de grupos terroristas ganham notoriedade e visibilidade.

Ações terroristas na Rússia

No dia 22 de março de 2024, a Rússia foi o cenário de uma dessa ações terroristas. Cerca de 137 mortos e aproximadamente duas centenas de pessoas feridas, este foi o resultado de um ataque terrorista na Cocus City Hall, um espaço de shows no subúrbio de Krasnogorsk, arredores de Moscou. O ato terrorista foi reivindicado pelo grupo Jihadista Estado Islâmico.

Mesmo, considerando as questões políticas e afins, especialistas acreditam que além de buscarem pontos turísticos, os locais de ataque são escolhidos por questões ligadas à nacionalidade das vítimas. Nessa visão, grupos fundamentalistas, como o Estado Islâmico, escolhem tais destinos porque são frequentados por indivíduos cuja política e religião são diferentes de suas crenças.

Essa ação repugnante e desprezível demonstra o horror dos atos. Ainda, traz à tona a possibilidade de ataques a turistas e moradores locais durante grandes eventos.

A vulnerabilidade ambiental

No nosso último encontro tivemos a oportunidade de falar sobre um evento mundial que se aproxima, os jogos olímpicos de 2024, com abertura em Paris no mês Julho.

Um dos temas propostos foi a segurança dos turistas que se deslocarão para aquele momento festivo de esporte e congraçamento. Um dos perigos apresentados foi a questão relativa ao terrorismo.

Trazendo a França para esse ambiente de risco, podemos citar dois momentos protagonizados pelo Estado Islâmico no país.

Em 7 de janeiro de 2015, na cidade de Paris, dois homens vestidos de preto e fortemente armados invadiram a redação do jornal Charlie Hebdo. Numa ação que durou alguns minutos, provocaram a morte de 12 pessoas entre jornalistas e policiais. A ação teria sua motivação pela publicação de charges relativas sobre o profeta Maomé.

Nessa mesma vertente, em 13 de novembro de 2015, por volta das 21h16min, em Paris, outros ataques terroristas foram desencadeados, inicialmente com a explosão de uma bomba nas proximidades do Stade de France, quando ocorria uma partida de futebol entre as seleções da França e Alemanha.

Na sequência outros atos foram perpetrados contra cidadãos indefesos e sem a possibilidade de qualquer resposta. Por vota das 21h20min, ocorreram os primeiros disparos e fuzilamento de transeuntes e clientes de famosos cafés nas ruas Bichat e Alibert. Dezenas de pessoas foram mortas e outras feridas nesse evento.

Por volta das 21h30min, outra explosão foi realizada nas imediações do Stade de France. Como ato sequencial, às 21h45min, houve um ataque à casa de shows Bataclan, no qual as pessoas foram brutalmente vitimadas por disparos e explosões de artefatos. O ato derradeiro foi executado com a explosão de um outro artefato nas imediações do Stade de France. As ações resultaram nas mortes de 129 pessoas e inúmeros feridos.

Infelizmente, esse relato histórico mostrou a fragilidade das pessoas durante os horrores de atos terroristas. As ações foram reivindicadas pelo Estado Islâmico.

No caso específico dos turistas, tais ataques podem alcançar uma grande repercussão e notoriedade desejadas pelos perpetradores. De igual estratégia, turistas podem ser usados como alvos para uma maior repercussão de atos. Nas questões sociais e políticas, as ações terroristas podem causar medo e desestabilização social e econômica.

A segurança nos jogos olímpicos de 2024

Para os eventos dos jogos olímpicos uma das grandes preocupações é a segurança das pessoas. Um forte aparato está sendo trabalhado nesse contexto, ampliando os efetivos e logística para todos os momentos programados.

A utilização de dispositivos de Inteligência Artificial (IA) é um diferencial para esse momento. Entre outras medidas apresentadas, haverá a apresentação de inúmeros aparatos de vigilância eletrônica, câmeras e drones em todos os ambientes dos eventos.

Segundo os dados apresentados, serão aplicadas técnicas de IA e vigilância algorítmica nunca utilizados anteriormente. Nos resta a expectativa que o espírito olímpico, da união dos povos pelo esporte, seja a mais importante notícia ao final dos eventos. Não há dúvida que um turismo seguro atrai e garante a manutenção da atividade laboral e econômica.

Não podemos deixar de trazer aquelas tradicionais dicas. Assim, tenha a condição de segurança como fator preponderante para a escolha dos ambientes de suas aventuras. Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Não caia em furadas e divirta-se em suas viagens. No mais busque atividades que transmitam um sentimento de segurança, mesmo nas aventuras mais radicais.