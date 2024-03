Cultura portuguesa é exaltada em evento “Fado em Cidades Históricas” ()

“Fado em Cidades Históricas” chega para celebrar a lusofonia e promover conexões criativas com as históricas cidades de Petrópolis (RJ), durante os dias 18 e 19 de maio e Ouro Preto (MG), durante os dias 24, 25 e 26 de maio. O evento realizará grandes encontros que estreitam vínculos culturais tendo como referência as influências portuguesas, africanas e dos povos originários, com a devida consciência dos fatos, celebrando nossas raízes e memórias, juntando fados, batuques e lundus.

Fazendo uma justa homenagem ao Fado, expoente maior da cultura portuguesa, considerado pela UNESCO como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, conectamos outros Patrimônios Imateriais, como o chorinho e o samba. Em Ouro Preto, o Fado se encontra também com a cidade que é Patrimônio Histórico da Humanidade. Durante os cinco dias de evento, a música encontra a poesia, assim como a história, a gastronomia, as manifestações artísticas eruditas e populares e uma exposição sobre o clássico português que dá nome ao festival.

Fado em Cidades Históricas é uma realização do Ministério da Cultura, Natasha Artes e Planeta – Cultura e Sustentabilidade. O evento tem como patrocinador master a GALP, e como demais patrocinadores a GERDAU Brasil e GEOCOBA Engenharia e o apoio do INSTITUTO YDUQS.

Conta ainda com a parceria da Prefeitura de Petrópolis, Prefeitura de Ouro Preto, SENAC Petrópolis e da Fundação das Artes de Ouro Preto (FAOP).

A curadoria é da entusiasta da música e empreendedora cultural Connie Lopes, também idealizadora do consagrado festival Back2Black. O repertório homenageia o fado com apresentações de convidados, como a fadista contemporânea Ana Moura, uma das mais conhecidas e respeitadas de Portugal pela sua voz única e profunda; a grande intérprete de interpretação marcante Raquel Tavares; a musicista Marta Pereira da Costa com sua guitarra portuguesa, que se junta em show inédito à violonista Samara Líbano, acompanhada de seu violão de sete cordas. “É sempre muito emocionante proporcionar um espaço para celebrarmos juntos nossas raízes comuns, promover um diálogo entre diferentes povos e fortalecer os laços da lusofonia”, afirma a idealizadora Connie Lopes.

Em meio a espaços abertos e cenários históricos, a brasilidade ganha destaque com o bandolinista e compositor Hamilton de Holanda; o Clube do Choro de Belo Horizonte; a concertista Rosana Lanzelotte; e as apresentações da Orquestra Maré do Amanhã do Rio de Janeiro e da Orquestra Padre Simões de Ouro Preto, com participação de solistas convidados.

O encontro de línguas portuguesas também contará com a presença do musicólogo português Rui Vieira Nery, além de um “Sarau Decolonial de Poesia”. No atual momento de reavaliação da História e da necessidade de ampliar e diversificar as perspectivas, e honrando a beleza e o legado da literatura portuguesa, vamos celebrar a força dos versos dissidentes, das vozes divergentes e das visões mais abrangentes. Para o musicólogo Rui Vieira Nery, no contexto multicultural do Brasil colonial, os ritmos e os padrões de dança africanos combinam-se com as harmonias e as formas europeias para gerar uma dança cantada de forte sensualidade. Essa música atravessou o Atlântico e se implantou nos bairros populares do porto de Lisboa.

Adornado como nas festas de Portugal, o festival também traz teatros de rua, contação de histórias, feira com quitutes, vinhos e artesanatos, além de oficinas de culinária, azulejos e cerâmicas.

Viagem à gastronomia portuguesa

Em um reflexo histórico de interações culturais, a gastronomia portuguesa carrega influências romanas, árabes, africanas e brasileiras em sua culinária. Entre especiarias, temperos e ingredientes, ‘Fado em Cidades Históricas’ propõe uma viagem histórica de imersão nos sabores tradicionais e contemporâneos da gastronomia lusitana.

Os participantes têm a oportunidade de explorar pratos típicos e os populares quitutes, como o famoso pastel de Belém, e apreciar vinhos tradicionais. Um dos pontos altos do Festival é o workshop de culinária gratuita com a renomada e premiada chef Marlene Vieira (Instagram @chefmarlenevieira | site marlene.pt) sobre a nova e tradicional gastronomia portuguesa. Marlene é considerada a chef feminina número 1 de Portugal, e seu restaurante foi indicado este ano de 2024 pelo Guia Michelin.

Saiba mais sobre o Fado

No final do século XIX, fora das portas de Lisboa, o Fado era ouvido em tavernas simples e desprovidas de luxo onde se misturavam a aristocracia decadente, os pobres, os menos favorecidos e os marginais. A partir de uma base musical formada por três estilos tocados na guitarra, o Menor (muito lento), o Corrido (rápido) e o Mouraria, os cantores improvisavam e criavam novas melodias, que a princípio eram simples variações e inflexões vocais. As palavras podiam nascer da improvisação do cantador ou da inspiração de alguém no meio do público, que escrevia ali mesmo seus versos na mesma métrica das melodias.

Programação

Petrópolis – RJ

Local: Palácio de Cristal

Sábado, dia 18 de maio:

Abertura na Praça com Exposições e Atividades Culturais

Palácio de Cristal

Palestra com Rosana Lancelotti sobre “Dom Pedro enquanto musicista e compositor”

Show de Guitarradas Portuguesas (45 min)

Performance de Hamilton de Holanda (60 min)

Show de Ana Moura (90 min)

DJ MAM

Jantar para 150 convidados pela chef Marlene Vieira no espaço SENAC.

Domingo, dia 19 de maio:

Abertura na Praça com Exposições e Atividades Culturais

Desfile dos Trajes do Minho pela Casa do Minho do RJ

Workshop de Culinária com Chef Portuguesa Marlene Vieira no SENAC

Recital de Poesia com poetas brasileiros e portugueses

Apresentação da orquestra da Maré do Amanhã com solistas Natasha Llerena e Raquel Tavares

Encontro musical de Marta Pereira da Costa & Samara Líbano

Show de Raquel Tavares

Ouro Preto – MG

Local: Ruas do Bairro Antonio Dias e Alto das Dores/ Adro da Igreja de Nossa Senhora das Dores

Sexta, dia 24 de maio:

Abertura no Alto das Dores com Exposições e Manifestações Culturais

Encontro musical de Marta Pereira da Costa & Samara Líbano

Show de Raquel Tavares

DJ (nome a confirmar)

Sábado, dia 25 de maio:

Abertura no Alto das Dores com Exposições e Teatro de rua

Workshop de Culinária e Cerâmica e Azulejos

Palestra sobre a História do Fado com Rui Vieira Nery

Apresentações Musicais no Palco

Coletivo das Negras Autoras

Clube do Choro de BH

Ana Moura

DJ

Domingo, dia 26 de maio

Abertura no Alto das Dores com Exposições e Teatro de rua

Apresentação Musical: Cravista Rosana Lancelotti na Igreja São Francisco

Sarau de Poesia

Apresentação da orquestra Padre Simões de Ouro Preto com a solista Jéssica Areias