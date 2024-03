Belo Horizonte recebe 1ª Expo BH de Filatelia e Numismática (Montagem com selo Campanha contra a Aids - Vista Esta Causa 1997 e selo Homenagem a Cazuza - Rock in Rio 1991, respectivamente (Fotos: Divulgação))

Se você não é do meio, os nomes podem parecer estranhos, mas são mais comuns do que parece. O Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática abrange colecionadores de selos, postais, cartas, cédulas, moedas e medalhas, em um autêntico universo que envolve história, arte, cultura, política, fauna, geografia, flora e muito mais. A 1ª Expo BH contará com mostra de peças históricas de Minas Gerais desde o Brasil Colônia, com exposição de coleções filatélicas raras e curiosas e de moedas, cédulas, medalhas, entre outros itens do século XVIII ao XX. Com mais de 40 mil itens em exposição, são esperados colecionadores de várias regiões do Brasil.

Organizado pela Associação Mineira de Filatelia e Numismática, a programação deste ano conta com a 1ª Expo BH, competição filatélica com 25 coleções de várias regiões do Brasil e que foram selecionadas pela Federação Brasileira de Filatelia (FEBRAF). Outro destaque é a mostra especial Minas Gerais na Numismática, que reúne peças relacionadas ao Estado como cédulas, vales, apólices, moedas, medalhas e outras raridades que compreendem o século XVIII ao XX. “Este acervo de valor numismático é uma homenagem a Minas Gerais e ao centenário da Sociedade Numismática Brasileira (SNB) e pertence ao comendador Gilberto Fernando Tenor, presidente da entidade”, informa Mariana Campos de Souza Justo, diretora comercial da SNB.

O encontro, segundo Costantino Papazoglu, é importante para aproximar os aficionados por colecionismo e o público em geral, desde os pequenos até os mais velhos. “É inegável o caráter educador da Filatelia e da Numismática. Através das coleções é possível conhecer e aprender sobre vários assuntos que esses hobbies proporcionam”, ressalta o membro da comissão organizadora.

Há, ainda, a feira de comercialização – espaço tradicional em qualquer evento desses segmentos realizado no mundo – na qual participam representantes do Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. “Durante três dias será possível comprar, vender, trocar e fazer avaliação de material filatélico e numismático”, informa Papazoglu.

Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática (Foto: Coleções de Células e Moedas Brasileiras)

Raridades, curiosidades e história

Nesta primeira edição da Expo BH, é possível encontrar curiosidades como o Penny Black, primeiro selo emitido no mundo pela Inglaterra, em 1840, e a famosa série brasileira Olho de Boi, a segunda emissão feita por um país, em 1843, e o primeiro na América Latina. Mas as atrações filatélicas não param por aí. Entre as 25 coleções expostas estão:

Cartas reais para Minas Gerais

Correspondências durante os reinados de Dom João V e Dom José I, de 1718 a 1774. O teor era diversificado, como aguardente (Dom João V – 1718), escravos (Dom João V – 1725) e diamantes (Dom José I – 1752).

Censura Postal Brasileira (1917 a 1919)

A censura civil e militar durante a Primeira Guerra Mundial durante esse período. Teve início em 6 de novembro de 1917 no Distrito Federal e nas capitais do Pará, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Cazuza

Coleção de máximos postais (peças filatélicas formadas por três elementos: selo, cartão-postal e carimbo), uma homenagem ao cantor e compositor através da correlação de trechos de algumas letras de suas músicas solo mais tocadas entre 1985 a 2005.

Agências postais em Minas Gerais (1843 a 1844)

Cartas e carimbos do início da circulação da primeira emissão dos Correios do Brasil, em agosto de 1843 (a Província de Minas Gerais contava com 36 agências postais). O selo utilizado nessa época foi o brasileiro Olho de Boi.

Cataratas do Iguaçu – Brasil e Argentina

Os atrativos do Parque Nacional do Iguaçu, com suas 275 quedas d´água, conhecidas como Cataratas do Iguaçu, e mais de duas mil espécies de plantas e mais de 400 espécies de aves, são apresentados nesta bela coleção filatélica.

Minas Gerais na Numismática

Montagem com cédulas e moeda que estarão na mostra especial ‘Minas na Numismática’. (Fotos: Divulgação)

Na mostra Minas Gerais na Numismática, preciosidades históricas revelam, desde o período colonial, peças cunhadas, produzidas e emitidas em território mineiro, do século XVIII ao XX.

Moedas de 37 ½ Réis e 75 Réis

Datadas de 1818, foram cunhadas em Vila Rica, atual Ouro Preto. Exemplares feitos somente em Minas Gerais porque as demais casas de cunhagem produziam moedas de 40 e 80 Réis.

Recibo da Casa de Administração Geral dos Diamantes

Documento de 1773 emitido em Tijuco, hoje Diamantina, referente a dezesseis oitavas de ouro entregue ao estabelecimento.

Carimbo da Festa do Espírito Santo

Cédula de 500 Réis com chancela do evento religioso em Sabará, 1900. Festeiro Bento Epaminondas.

Vale de adiantamento de salário

No valor de 2 mil Réis, vale de adiantamento de salário dos funcionários do governo, em razão da Revolução de 1930.

Medalha inaugural

Peça de lançamento com imagem da nova capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1897.

Homenagem a Tiradentes

Modelos de cédulas de 5 mil Cruzeiros emitidas em 1960, homenageando Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier), o mártir da Inconfidência Mineira.

