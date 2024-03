Itapema Beach Hotel prepara programação especial de Páscoa (O pacote de 3 noites trará diferentes surpresas e momentos especiais para os hóspedes (Foto: Divulgação))

Uma programação super especial irá garantir um feriadão de Páscoa com diversão e contato com a natureza no Itapema Beach Hotel by Nobile, no litoral de Santa Catarina. O pacote de 3 noites trará diferentes surpresas e momentos especiais para os hóspedes, a exemplo de dois almoços inclusos no restaurante Tucci Insieme, duas massagens cortesia por quarto, show especial na noite de sábado e até uma missa na capelinha do hotel no domingo de Páscoa, 31 de março, proporcionando um momento de reflexão e fé para toda a família.

LEIA TAMBÉM: Semana Santa em Minas Gerais: ainda dá tempo de aproveitar a programação espalhada pelo estado

De acordo com a gerente geral do Itapema Beach, Luciana Padilha Rahn, a programação foi elaborada com o intuito de oferecer momentos de lazer, diversão e confraternização, criando um ambiente acolhedor e familiar durante a Semana Santa, um dos feriados mais importantes do ano.

A programação inclui ainda música ao vivo na sexta (29) e sábado (30), lounge com DJ na piscina, decoração temática, mimo no quarto e café da manhã especial de Páscoa no domingo. Imerso entre a Mata Atlântica e o Oceano Atlântico, o Itapema Beach Hotel by Nobile vem se caracterizando como um refúgio de famílias e casais que querem escapar da vida agitada das grandes cidades, proporcionando total desconexão da pressa do dia a dia.

Para reservas para o feriadão de Páscoa e em outras épocas do ano basta acessar o site.

LEIA TAMBÉM: O turismo estranho, o excêntrico e o esquisito