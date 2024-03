Semana Santa em Minas Gerais: ainda dá tempo de aproveitar a programação espalhada pelo estado (A produção dos tapetes devocionais em Ouro Preto aproxima moradores da cidade e turistas. (Foto: Ane Souza))

Minas é um estado de tradições, e elas são muitas! Por isso a Semana Santa em Minas Gerais oferece uma programação diversa que une tradições e ritos da fé e da religiosidade em missas, procissões, encenações da Paixão de Cristo, vigílias, oficinas, mostra de cinema, exposições, apresentações musicais e outras atrações em todas as regiões do Estado, e não apenas nas famosas e reconhecidas cidades históricas.

Neste ano os eventos integram a segunda edição do programa turístico Minas Santa, que conta com a adesão de aproximadamente 600 municípios. O programa turístico Minas Santa posiciona o estado como o principal destino no país durante a Semana Santa e estimula a economia da criatividade e é coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo.

Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira: “A Semana Santa é o grande momento de movimentação turística em Minas Gerais, é a maior celebração que temos aqui e um grande movimento do turismo interno em Minas. Esse fluxo do turismo da fé é muito importante para o estado. Todas as nossas ações na Semana Santa encontram a cultura, desde o patrimônio histórico até o artesanato. Nesse período, temos a união das artes: o teatro, a música, a dança, as artes plásticas, a escultura e a moda. Em Minas, há um universo imenso de manifestações e de uma variedade muito rica”.

LEIA TAMBÉM: Estreia da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém tem público de 11 mil pessoas

Confira a programação da Semana Santa em Minas Gerais em alguns destinos mineiros

Belo Horizonte – Circuito Liberdade recebe encenação da Paixão de Cristo

Patrimônio histórico em diversas cidades mineiras e período marcante da cultura no estado, a Semana Santa inspira uma celebração inédita em Belo Horizonte, resultado de uma parceria entre o Governo de Minas e a Cemig. Na Sexta-feira da Paixão dia 29/03, a partir das 19h, a encenação teatral da Paixão de Cristo irá percorrer trechos do Circuito Liberdade até chegar à Igreja da Boa Viagem. O espetáculo, realizado pela primeira vez neste local, faz parte da programação especial do programa turístico Minas Santa 2024.

A encenação teatral da Paixão de Cristo retrata os principais passos de Jesus na Via Crucis e terá início em frente ao prédio do Iepha, segue em cortejo pela alameda da Praça da Liberdade, passa pelo Palácio da Liberdade e termina na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. O enredo se inicia no prédio do Iepha com a prisão, julgamento, condenação e açoite de Jesus, seguida de Seu encontro com Maria, as mulheres de Jerusalém, Verônica e Simão de Cirene na alameda da Praça da Liberdade. Em frente ao Palácio da Liberdade, será encenado o caminho do calvário, a crucificação e a morte de Jesus. O evento termina com o sermão do descendimento pelo Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor de Oliveira Azevedo, e a procissão do enterro.

Caeté e Santuário Basílica da Piedade

A aproximadamente 50 km de Belo Horizonte fica a cidade e o santuário que abriga a Padroeira do estado, Nossa Senhora da Piedade. A tradicional Semana Santa em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, é celebrada entre ladeiras, praças e igrejas do Centro Histórico da cidade. Procissões, missas, sermões e outras celebrações estão previstas. Também haverá programação no distrito de Morro Vermelho, na zona rural do município.

No Santuário da Piedade na Sexta-Feira da Paixão a Via Sacra começa às 07h e sai da portaria em direção à Ermida, no alto da Serra. Na sequência, a partir das 09h a Laudes, Terço da Piedade, Solene Ação Litúrgica, Via-Sacra, Sermão do Descendimento e Procissão do enterro. No Sábado de Aleluia acontece a Vigília Pascal e no domingo de Páscoa as celebrações da ressurreição começam às 08 horas e finalizam com o terço às 18 horas. A programação pode ser acompanhada pelas redes sociais do Santuário @maepiedade e presencialmente é possível agendar sua visita aqui.

Ouro Preto

A programação litúrgica da cidade história é conduzida pela Paróquia Nossa Senhora do Pilar, Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Arquidiocese de Mariana. As celebrações já se iniciaram e nesta semana é possível acompanhar a Solene Tríduo Pascal que acontece na Quinta-feira Santa a partir das 17 horas na Igreja São Francisco de Paula e Capela de São Sebastião. E também missas solenes e celebrações que acontecem Basílica de Nossa Senhora do Pilar, Santuário de Nossa Senhora da Conceição e Igreja São Francisco de Assis.

Na Sexta-feira da Paixão as celebrações da Paixão e Morte de Cristo se iniciam às 06 horas com Via Sacra saindo da Igreja Nossa Senhora das Dores e finaliza às 19h30 com apresentação do figurado bíblico e Cerimônia do Descendimento da Cruz no Largo do Rosário. Em seguida, piedosa Procissão do Enterro até o Santuário Nossa Senhora da Conceição.

LEIA TAMBÉM: Na Páscoa, chocolate brilha como tema principal da mesa dos bares e restaurantes

No Sábado Santo além das vigílias é possível participar da famosa confecção dos tapetes de serragem em uma ação coletiva que aproxima moradores da cidade e turistas. O ponto de encontro é no Centro Histórico de Ouro Preto a partir das 20 horas. E no domingo de Páscoa a ressurreição de Cristo será celebrada na Basílica Nossa Senhora do Pilar, Santuário Nossa Senhora da Conceição, Capela de São Sebastião e Igreja de Nossa Senhora Aparecida.

São João Del Rei

Tapetes devocionais, procissões, Cerimônia do Ofício de Trevas, apresentação de corais e orquestras, encenação da Paixão de Cristo, Festa dos Passos, vigílias e Encomendação das Almas são algumas atrações da Semana Santa em São João del-Rei, na região Central do Estado. Destaque também para o “Combate dos Sinos”, um dos ritos do período da Quaresma. Trata-se de uma “batalha” protagonizada pelos sinos de três igrejas do Centro Histórico – Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, Igreja São Francisco de Assis e Igreja Nossa Senhora do Carmo.

Baependi

Cidade que abriga o Santuário de Nhá Chica, que nasceu em 1808 na cidade de Santo Antônio do Rio das Mortes (MG) e faleceu em 14 junho de 1895 em Baependi (MG). Mulher negra e escrava, Francisca foi beatificada pela igreja católica, em 2013

Na Quinta-feira Santa (28/03), a cidade do Sul de Minas será palco da encenação “Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo”, a partir das 21h30, nas praças da Igreja do Rosário e da Igreja da Boa Morte. Durante a Semana Santa, procissões, Cerimônia do Lava Pés, execução de músicas sacras dos séculos 18 e 19 e apresentações de bandas integram a programação. Uma agenda de celebrações também acontecerá no Santuário da Imaculada Conceição da Beata Nhá Chica.

Diamantina

Na Semana Santa, um grupo de mais de 80 homens se organiza em uma tradição de mais de 100 anos e sai às ruas de Diamantina encenando os passos e a paixão de Jesus Cristo. Eles usam escudos e alabardas e marcham lentamente pela cidade em procissão. Ao caminhar, batem fortemente os pés e as alabardas no chão. A Guarda Romana foi reconhecida como patrimônio cultural do município. Feitura de tapetes devocionais, Encomendação das Almas, procissões, execução de músicas sacras dos séculos 18 e 19, e apresentação de bandas corais e orquestras também estão na programação. Outro rito importante da Semana Santa em Diamantina é o Concerto do órgão Histórico da Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Mais informações sobre a Semana Santa em Minas Gerais estão disponíveis no site do Turismo de Minas Gerais.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo