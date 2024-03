Estreia da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém tem público de 11 mil pessoas (Dalton Vigh como Pilatos e Allan Souza Lima no papel de Jesus (Foto: Wilker Mattos))

Um mar de pessoas esteve presente ao espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém que marcou o início da temporada teatral de 2024 como acontece todos os anos, essa multidão se entregou à magia da mega encenação e impactou positivamente os artistas em cena nos nove palcos plateia da cidade teatro. sábado, dia 23. Um público impressionante de aproximadamente 11 mil espectadores compareceu a apresentação o que representa um aumento significativo de 22% em relação ao ano anterior.

“A presença do público muda o espetáculo e a energia que ele passa vai crescendo com a gente e isso só contribui. É como estar se apresentando no Rock in rio, ver um mar de gente na sua frente. Se você se deixar levar você se perde ali, então eu tenho que estar bastante concentrado para não perder do fio da meada”, o ator Dalton Vigh, que interpreta o governador Pilatos na encenação. Vigh está no elenco principal ao lado de Allan Souza Lima, que faz o papel de Jesus e de Mayana Neiva, como Maria. No espetáculo de estreia, Allan Souza Lima, conhecido por sua versatilidade e talento, entregou uma performance cativante como Jesus, transmitindo a serenidade e compaixão do filho de Deus. Sua interpretação emocionante expressou com dramaticidade os dilemas e sacrifícios enfrentados por Cristo em seus últimos dias na Terra.

A talentosa Mayana Neiva trouxe uma profundidade tocante ao papel de Maria, a mãe de Jesus. Sua expressão de dor e esperança ressoou com o público, capturando a essência da figura materna que testemunhou o sofrimento de seu filho com uma mistura de amor inabalável e angústia indizível. Enquanto isso, Dalton Vigh personificou com maestria o papel ambíguo e complexo de Pilatos, o governador romano. Sua interpretação mostrou as nuances do poder e da indecisão, destacando os conflitos morais enfrentados por aqueles envolvidos na trama da Paixão.

Cena da Mater Dolorosa (Foto: Kennel Rogis)

Para Robinson Pacheco, coordenador geral do espetáculo, o significativo aumento de público reflete não apenas a popularidade duradoura da encenação, que há 55 anos tem emocionado e inspirado espectadores de todo o Brasil e do exterior, mas também a crescente relevância e apelo deste evento teatral único. “A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém não é apenas uma peça de teatro; é uma experiência que transcende o palco, envolvendo os espectadores em uma jornada espiritual e emocional que ressoa com os valores fundamentais da humanidade”, afirma.

A expectativa dos organizadores é de que este ano a encenação receba cerca de 70 mil pessoas em oito dias de apresentações. Os ingressos para a temporada de espetáculos já estão à venda pelo site oficial do evento e podem ser parcelados em até 12x no cartão.

