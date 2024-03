St. Patrick’s Day em Belo Horizonte: 3 festas para os cervejeiros de plantão ((Foto: divulgação Krugbier/ João Couto))

O St. Patrick’s Day anima os cervejeiros de plantão, em especial em Belo Horizonte, a capital dos botecos. E o mês de março foi de muitos eventos para a celebração da data de origem irlandesa que caiu nas graças dos belorizontinos e turistas na cidade. E ainda dá tempo de curtir alguns eventos neste final de semana.

O St. Patrick’s Day ou o feriado de São Patrício é uma tradicional festa irlandesa comemorada no dia 17 de março. A data é celebrada em todos os países de língua inglesa, onde as pessoas se vestem de verde e aderem ao trevo como amuleto da sorte. Devido a paisagem predominante na Irlanda, o verde acabou sendo escolhido para simbolizar a festa. Os leprechauns, ou gnomos, são outros símbolos da celebração. Em um País como a Irlanda, festa sem cerveja não é festa. Se pudesse montar um paralelo, o St. Patrick’s Day está para os países de língua inglesa, assim como o Carnaval para o Brasil e a Oktoberfest para a Alemanha.

Confira onde ainda curtir a festa em Belo Horizonte:

Sexta-feira dia 22 de março: Underground Pub celebra St. Patrick’s Day com música, churrasco e chope verde

O Underground Pub traz para o público na sexta-feira, 22 de março, a magia do St. Patrick’s Day. Enraizada na cultura irlandesa e comemorada em diversos lugares do mundo, a festa se tornou um clássico e ganhou muitos adeptos também no Brasil.

LEIA TAMBÉM: Monte Verde prepara Páscoa temática

A casa contará com o espírito irlandês e com grandes atrações! Digão, ex-líder da banda Raimundos, irá comandar o palco com sua energia. Além dele, apresentam-se também as bandas Legião V, trazendo as melhores do Legião Urbana, Eletricidade com os clássicos do Capital Inicial, além da Velotrol, banda que se tornou referência em Belo Horizonte com as melhores e mais tradicionais músicas nacionais e internacionais do Rock n’ Roll, garantindo a mistura de diversão e bons sons do começo ao fim da noite.

O público poderá mergulhar na atmosfera verde da festa com chope verde especial e uma Estação de Churrasco do Burn Experience, estufas com comida de boteco, além do cardápio completo do pub.

A abertura da casa está marcada para as 19h30. Na Área 1, a Velotrol se apresenta às 20:45, seguido pela Legião V às 23h15 e, é claro, Digão às 00h30. Na Área 2, Eletricidade vai agitar a galera às 21h15.

Local: Underground Black Pub

Horário: 19h30

Endereço: Av. Itaú, 540 – Dom Cabral – Belo Horizonte/MG

Informações: @undergroundblackpub

Os ingressos são limitados e as vendas estão disponíveis na Central do Eventos.

Sábado dia 23 de marçoKrug Bier lança cerveja especial e marca presença nas festas de Saint Patrick’s

A Krug Bier investe mais uma vez nas festas de Saint Patrick’s que vão acontecer em diversos pontos de venda em BH, com destaque para o evento no Layback, dia 23 de março, sábado. Para as festividades de São Patrício a Krug vai produzir 5 mil garrafas de 275 ml da cerveja verde, além de 10 mil litros de chope verde.

Local: Layback Park BH

Horário: 16 horas

Endereço: Rod. Januário Carneiro, 20 – Vale do Sereno. Nova Lima

Domingo dia 24 de março: Festival Pork n’ Roll: Edição Especial St. Patrick’s Day no Porcão

Vem aí mais uma experiência incrível com o Festival Pork n’ Roll, de volta ao Porcão. O projeto, lançado em novembro de 2022, se consolida no calendário de eventos da capital mineira e chega à sua sexta edição com enorme sucesso e aceitação do público. A festa acontecerá no domingo, dia 24 de março, a partir das 11h. Este ano, em uma edição especial de Saint Patrick’s Day, o evento promete ser ainda mais emocionante.

Com a presença confirmada das melhores bandas de rock de BH, incluindo Ca$h, Lurex, Locomotive, Rockfield e Foo Fighters Cover Brasil, a música irá tomar conta do ambiente enquanto são preparados os melhores cortes de churrasco, uma variedade de comidas de boteco, além de deliciosas opções de comidas típicas irlandesas.

Uma das novidades deste ano é a introdução de uma roda gigante de churrasco. Uma ideia criativa que não só otimiza o espaço, mas também proporciona uma experiência única para os amantes de uma boa carne.

LEIA TAMBÉM: Legoland Florida: diversão em família com a novidade LEGO Ferrari Build and Race

E como um bom churrasco pede um chope gelado, o evento contará com a participação de cervejarias renomadas, incluindo Albanos, Krug Bier, Läut e Verace, trazendo mais de 12 rótulos de cervejas e uma seleção especial de chopes, com opções de Pilsen, IPA e APA, além do tradicional chope verde, que é marca do St. Patrick’s Day.

Tudo isso acontecerá no Mirante MEET, na Avenida Raja Gabaglia. Um ambiente perfeito para a combinação de Rock n’ Roll, chope gelado, gastronomia de qualidade e muita diversão, tudo em um só lugar.

E não para por aí! O evento chega com promoções especiais. Comprando um copo antecipado, o ingresso é cortesia da casa, garantindo a entrada na festa. Aniversariantes também serão muito bem-vindos para comemorar, e poderão desfrutar de benefícios exclusivos. Os ingressos estão disponíveis aqui.

Local: Estacionamento do Porcão

Horário: das 11h00 às 20h00

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 2671 – São Bento. Belo Horizonte

Informações: @FestivalPorkNRoll

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo