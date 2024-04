Pesca, mergulho e surfe: Panamá oferece aventuras aquáticas para quem gosta de fugir do óbvio (Foto: Divulgação/ Promtur Panamá)

Aventuras aquáticas, aéreas ou terrestres, imersão cultural e interações autênticas com a comunidade local. As viagens com essas finalidades vêm se popularizando cada vez mais, com turistas ávidos por experiências que vão além do convencional descanso à beira da piscina ou de visitas a locais superlotados. Essa nova abordagem ao turismo valoriza, principalmente, a troca de experiências, o aprendizado sobre culturas e tradições diferentes e o envolvimento em atividades que desafiam o corpo e estimulam a mente.

De acordo com a pesquisa de Previsões de Viagem da Booking para 2024, 88% dos brasileiros afirmam se sentir mais vivos do que nunca quando estão de férias – o que vai ao encontro dessa nova tendência. Seja praticando escalada em paisagens montanhosas, aprendendo a cozinhar pratos típicos com moradores locais ou participando de oficinas de artesanato tradicional, os viajantes que procuram esse tipo de itinerário buscam enriquecer-se pessoalmente, expandindo seus horizontes e criando memórias inesquecíveis.

Com 2.900 quilômetros de costa do mar, o Panamá é o destino perfeito para quem busca unir esse tipo de viagem com muitas aventuras aquáticas. Além de permitir que os visitantes explorem o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico no mesmo dia, o país oferece a experiência de interação com a beleza, os animais, manguezais e diferentes cursos de água. Por esses motivos, a experiência de mergulhar, pescar ou surfar no Panamá se torna ainda mais especial.

Fernando Fondevila, diretor geral da Promtur Panamá, esteve na ANATO, a mais importante feira de turismo da Colômbia, e falou sobre a estratégia de promoção e marketing internacional do Panamá como destino para todos os segmentos e produtos turísticos. “Convidamos todos a conhecerem mais sobre nossa cultura, nossa história, nossa vibrante e autêntica cidade cosmopolita e também nossa biodiversidade no verde e no azul. No Panamá existem realmente muitas opções. É um lugar imperdível!”, disse ele.

Para os amantes de pesca

Um destino de pesca mundialmente conhecido por abrigar as mais diversas e procuradas espécies de peixes considerados “troféus” – que são aqueles mais raros em espécie, tamanho e peso, o Panamá oferece pesca durante todo o ano sem necessidade de licença. As costas do Caribe e do Pacífico do Panamá servem como porta de entrada para entusiastas da pesca, com a temporada de marlim e peixe-vela em vigor até agosto.

A Bahía de Piñas, localizada na província de Darién, é indiscutivelmente um dos pontos de pesca mais incríveis do Panamá, com mais de 300 recordes mundiais de pesca em alto mar. Já o Golfo do Panamá, com uma extensão de 250 quilômetros a 220 de profundidade, é a única rota marítima que liga o Oceano Pacífico ao Canal do Panamá, abrigando vários golfos e baías menores.

Outros destaques são a Península Azuero, onde, entre maio e julho, os viajantes podem pescar um enorme atum, também conhecido como “atum de vaca”, pesando mais de 90 quilos; e o Golfo de Chiriquí, que oferece abundante vegetação, charmosas ilhas de areia branca e um dos maiores recifes de corais do Pacífico, tornando-o um dos melhores destinos para pesca esportiva, mergulho e snorkeling.

Importante lembrar que, por ser líder na manutenção da sustentabilidade e conservação, o Panamá tem os regulamentos de pesca mais rígidos de todos os países da América Central. Por lei, é proibida por lá a matança de qualquer peixe de bico, incluindo marlim-preto, marlim-azul, marlim-listrado, marlim-branco, peixe-espada e peixe-vela, mantendo-os reservados apenas para captura incidental e soltura da pesca esportiva.

Foto: Divulgação/ Promtur Panamá

Para conhecer o país debaixo d’água

Com muita biodiversidade, os oceanos que abraçam o Panamá também são o destino certo para quem quer, de fato, mergulhar na cultura do país. Patrimônio Mundial da UNESCO e uma das maiores áreas marinhas protegidas do mundo, o Parque Nacional Coiba está localizado no Oceano Pacífico, próximo ao Golfo de Chiriqui, e oferece mais de 30 pontos de mergulho sustentáveis. Explore a Cordilheira Coiba, uma cadeia de montanhas submarinas com alta biodiversidade onde os mergulhadores encontrarão tartarugas-de-pente, tubarões de ponta branca e o magnífico tubarão-baleia, o maior peixe do mundo – ou explore um dos recifes com mais de 5 mil anos de existência (como o Recife Bahia Damas, o segundo maior recife do leste do Oceano Pacífico e o maior da América Central), onde 760 espécies de peixes estão disponíveis para observação.

Se estiver indo para Los Santos, os entusiastas do mergulho vão querer visitar o Isla Iguana Wildlife Refuge para ver mais de perto a natureza da região – o mergulho com snorkel também está disponível para aqueles que procuram uma experiência mais voltada para o lazer. Localizado na Baía do Panamá, no lado Pacífico do país e a um rápido passeio de barco da Cidade do Panamá, o Arquipélago das Ilhas das Pérolas possui mais de 200 ilhas e ilhotas perfeitas para mergulhar em águas calmas com vida marinha diversificada.

Aventuras aquáticas para os amantes do surf

O Panamá é um verdadeiro paraíso para os surfistas – oferecendo praias deslumbrantes e cidades litorâneas com picos diversificados, escalações vazias, quebras em ilhas desertas acessíveis por barco, águas mornas e muito mais. É um lugar onde a comunidade, a paixão e as ondas se alinham perfeitamente, sendo ideal para surfistas com todos os níveis de experiência.

Foto: Divulgação / Promtur Panamá

Santa Catalina, na província de Veraguas, tornou-se um dos pontos de surfe mais populares da última década, com um dos maiores beach-breaks (ondas que quebram sobre um banco de areia) da América Central até outubro. É possível seguir para La Punta para ondas de 20 a 30 pés ou fazer uma caminhada de 30 minutos a sudeste até Punta Brava, onde as ondas esquerdas dobram de tamanho em relação às de Santa Catalina. Para o surfista iniciante, Playa Estero conta com várias escolas de surfe e tem ondas menores para levar mais conforto a quem ainda não tem muita segurança para enfrentar o mar.

Já em Los Santos, a Playa Venao está situada ao longo da costa sudeste da Península Azuero – conhecida como uma praia isolada de areia dourada, sendo ideal para surfistas de todos os níveis. Com percursos longos e fáceis, é um lugar perfeito para iniciantes e intermediários. É possível explorar as proximidades de Guanico e Cambutal para ondas maiores e uma experiência mais desafiadora.

