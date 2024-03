Ybá Ilha do Mel: a sofisticada hospitalidade do novo hotel na ilha que é símbolo do turismo do Paraná

As lindas portas de madeira talhada que formam um portal em cada habitação nos mostram que estamos numa nova Ilha do Mel. O Ybá Casa Hotel, inaugurado em janeiro/24, traz para o litoral do Paraná o bom gosto em detalhes, em conforto e destaques gastronômicos com personalidade e regionalidade para surpreender hospedes que procuram um lugar rústico e um hotel sofisticado, na região de Nova Brasília (praia do farol).

Antes mesmo de falar quão incrível foi estar pela primeira vez na Ilha do Mel, é preciso ressaltar a imersão na natureza, as práticas sustentáveis e o saborosíssimo café da manhã servido pelo Ybá. Da indonésia ao artesanato caiçara, as referências são múltiplas. Tudo em sintonia com o que há de melhor na hotelaria mundial.

Fazer turismo no Paraná é ultrapassar estereótipos e se permitir conhecer lugares únicos que vão de Foz do Iguaçu às cataratas limítrofes do Brasil, ao litoral, sim, ao litoral de aproximadamente 98km de extensão, com ilhas, baías, estuários e uma grande diversidade de ecossistemas, como manguezais e áreas de restinga. É nesse contexto natural repleto de histórias de imigração, e de comida boa, que está a Ilha.

Café da manhã com produtos do litoral e práticas sustentáveis (Foto: @paespelomundo)

E por que do Mel?

Várias histórias folclóricas se candidatam a nomear a Ilha do Mel. Antes da Segunda Guerra Mundial, a ilha era conhecida como a ilha do Almirante Mehl, imigrante alemão que se dedicou à apicultura. Mas os índios Carijós que viviam na região apreciavam o mel de abelhas, então a exploração apícola é antiga. Daí tem outras explicações: a cor do mar, o formato da ilha. Fato é que mapas do século XVII que fazem parte do acervo da mapoteca do Ministério das Relações Exteriores têm o registro da ilha como Ilha do Mel.

As cidades litorâneas do Paraná, em especial Antonina e Morretes, são conhecidas turisticamente pelas receitas dos imigrantes portugueses que aqui deixaram um legado: o barreado. Do outro lado, nas margens da Ilha, que faz parte da cidade de Paranaguá, os frutos do mar são o menu do dia, com, inclusive, o cultivo de ostras, que vem ganhando notoriedade pelo mundo.

Cama king e janelões no confortável loft casal, com dois andares (Foto: @paespelomundo)

Hospitalidade e gastronomia no Ybá Casa Hotel

A novidade que o Ybá Casa Hotel traz para essa ilha, de contexto histórico e gastronômico, é uma hospitalidade diferenciada em harmonia com essa trajetória. São 3 lofts casal e 2 lofts família, além de uma casa maior com direito a cinema suspenso por cordas. No loft casal, onde ficamos, um confortável futon repleto de almofadas, no lounge TV, compartilha ambiente com a banheira de imersão, deixando a sala descolada e aconchegante para, quem sabe, um vinho da mini adega exclusiva.

No primeiro andar, a cama de casal (king) e o banheiro (inclusive com água quente), são a base para uma rouparia também sofisticada, com decoração em madeira e pedras ornamentais. Além, claro, dos janelões que permeiam os ambientes.

É no café da manhã que o Ybá mais uma vez surpreende. Como o hotel não possui restaurante próprio, o serviço torna-se mais personalizado, com direito a frutas tropicais, bolos caseiros, iogurtes e muitos outros produtos da região litorânea trazidos para a ilha. Tudo impecável no acolhimento, na personalização. Ao final da tarde, o hotel oferece ainda surpresas gastronômicas para compartilhar os melhores momentos a dois, ou com amigos.

Cerveja artesanal produzida na panela, servida no restaurante Astral da Ilha (Foto: @paespelomundo)

Coisas da Ilha

O Ybá Casa Hotel fica a poucos metros da Praia do Farol, e também da Praia do Canto. No caminho, bares e restaurantes para aproveitar a melhor culinária local, como o Astral da Ilha, inclusive com menu premiado em festivais gastronômicos. Não saia da ilha sem provar as moquecas, os peixes fritos, o caldo de cana com gengibre e cachaça, a sobremesa de maracujá com chocolate.

A ilha vai deixando a gente mais molinho, mais relaxado. Então aproveite o forró pé de serra (ou seria “pé da ilha?”) aos domingos. Um barzinho beira mar onde nativos e turistas se divertem ao som do forrozeiro que canta Alceu Valença, Mariza Monte, tudo em ritmo de forró.

Uma ilha para aproveitar muito mais que somente no verão (Foto: @paespelomundo)

No outro dia, aproveite a calmaria da praia para um passeio de bicicleta pelas areias. O Hotel disponibiliza bikes e também tem serviço de guarda sol. Aproveite sua garrafinha sustentável, mimo Ybá, para se hidratar e se preparar para muitos degraus na subida do farol.

Conhecer lugares do Brasil fora do óbvio pode nos surpreender. A Ilha do Mel é um lugar encantador. Daqueles que a gente quer voltar para aproveitar um pouquinho mais o outro lado, o outro prato, o forró, ou quem sabe só descansar, num dia quente de frente para o mar, ou num dia frio, com uma taça de vinho ao lado da lareira. Os mares do Paraná vão muito além do verão.

Thiago Paes viaja o mundo em busca de experiências no turismo de luxo e gastronômicas. É apresentador do programa PaesPeloMundo no canal Travel Box Brazil, colunista de viagem e gastronomia e está nas redes sociais como @paespelomundo.

