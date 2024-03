Cunha: Capital nacional da cerâmica, no interior de São Paulo, completa 300 anos (A cidade do interior paulista se destaca por sua tranquilidade, conforto e um clima incomparável. (Foto: DIvulgação))

A cidade de Cunha, localizada no leste do estado de São Paulo, completa 300 anos de sua fundação no próximo dia 19 de março. Em comemoração, todos são convidados a participar do aniversário do município, que conta com uma programação recheada de shows e homenagens.

A cidade do interior paulista se destaca por sua tranquilidade, conforto e um clima incomparável. Situada próximo a Paraty e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, o município reúne o melhor da praia e da serra. Além das temperaturas amenas e a calmaria da cidade, os visitantes ainda podem aproveitar as paisagens naturais da Serra do Mar.

No último mês, o município foi reconhecido como um dos destinos mais acolhedores do Brasil pelo ranking do 12º Traveller Review Awards, da plataforma Booking.com. Oferecendo uma ótima qualidade de vida para seus moradores, a cidade ainda se destaca por seus pontos turísticos, tornando-se tanto uma oportunidade de moradia, quanto de investimentos.

Para Artur Zaltsman, CEO da incorporadora brasileira Zaltsman e um grande entusiasta da região, a cidade se destaca por três pontos-chave. “Se fosse para apontar, diria que Cunha é um destino diferenciado sob três perspectivas centrais: localização, gastronomia e tranquilidade. Estes aspectos, sem dúvida, fazem a diferença na hora do público escolher conhecer e investir na cidade”, finaliza Zaltsman.

Passeios ao ar livre

Localizada em um “Mar de Morros”, com altitude média de 1 mil metros, as cachoeiras fazem parte da paisagem, oferecendo passeios ao ar de livre de tirar o fôlego. Entre os planaltos de Bocaina, Paraitinga e Paraibuna, e as Serras do Mar e Quebra-Cangalha, os turistas mais aventureiros encontram, ainda, trilhas para desbravar no Parque Estadual da Serra do Mar e também no Parque Nacional da Serra da Bocaina.

A Trilha da Pedra da Macela, por exemplo, é uma caminhada de dois quilômetros por um terreno íngreme do Parque Nacional da Serra da Bocaina. O pico tem mais de 1800 metros de altitude e o caminho se dá por meio de uma estrada de paralelepípedos com aproximadamente 1,5 mil metros de altitude. Do topo, é possível ter uma visão 360°, avistando a baía da Ilha Grande, a planície litorânea de Angra dos Reis e Parati, a Serra da Bocaina e a Serra do Mar.

Por ser uma cidade tombada como Patrimônio Histórico, muitas construções preservam a fachada original. Em uma verdadeira viagem no tempo, os visitantes podem conhecer alguns dos principais e mais antigos prédios de Cunha, como o Mercado Municipal, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e a Igreja de São José da Boa Vista.

Outro destaque turístico da cidade é o Lavandário, um campo de flores que oferece uma vista única para as serras. A propriedade, que além da plantação conta com um café e uma lojinha, recebe centenas de visitantes todos os anos para apreciar o final da tarde — considerado um dos mais belos do Brasil.

Gastronomia

O clima ameno e altitude de Cunha propiciam o cultivo de alguns alimentos que se tornaram típicos da região. Conhecida por ser a maior produtora de pinhão do estado de São Paulo, por exemplo, a cidade é a sede da tradicional Festa do Pinhão, que atrai muitos turistas. O cultivo do shitake e as criações de truta também são o destaque do cardápio da região.

Conforme destaca Artur, a cidade possui restaurantes para todos os públicos. “Desde cafeterias, bares, gastronomia internacional e comidas típicas, a cidade possui muitos espaços acolhedores e de alta qualidade — tanto para os turistas, quanto para os moradores. No bairro de Vila Rica, por exemplo, estão alguns dos restaurantes mais renomados para os visitantes que não querem arriscar”, revela.

Cerâmica

Cunha é conhecida como a Capital Nacional de Cerâmica de Alta Temperatura, oficializada em 2022. A prática, que por vezes pode ser associada a peças de revestimento, trata-se, na verdade, de uma importante matéria-prima no setor das indústrias das artes: a chamada cerâmica de autor.

Difundida em várias partes do Brasil e do mundo, o trabalho realizado pelos artistas — dos mais de vinte ateliês da cidade — virou referência e atrai apreciadores de diversas localidades para participar do Festival de Cerâmica e demais atividades promovidas pelo Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha.

“Desde música, arquitetura e artesanato, a região de Cunha é rica em cultura e tradição. Promovendo diversos Festivais e eventos ao longo do ano, sua contribuição para a conscientização da população e para a atração de visitantes na região tem sido fundamental e fico muito feliz em fazer parte deste movimento.”

Sustentabilidade em alta

Artur Zaltsman decidiu investir em Cunha em uma parceria com a Alphaz Concept, empresa referência quando se trata de arquitetura ecológica, para construir um condomínio fechado que reúne luxo e sustentabilidade: o Gaia Residence. “Nós escolhemos a cidade de Cunha para receber esse empreendimento por todos os seus benefícios, em especial a excelente qualidade de vida que oferece”, afirma o empresário.

Em parceria com a Alphaz Concept, a Gaia Residence se tornará um ambiente totalmente sustentável, já que seus materiais têm tecnologia desenvolvida para soluções ecológicas. Com uma gama de produtos que substituem, por exemplo, o tijolo comum por um sustentável feito de uma composição chamada solo-cimento que é basicamente terra, cimento e água. Outro produto que viabiliza a construção de um condomínio sustentável, é a Argamassa Polimérica Alphaz, que além de ser mais barata, rende mais e não precisa de cal, areia ou cimento.