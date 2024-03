Os reflexos da segurança na promoção do turismo (Foto: Freepik)

Há uma relação intrínseca do turismo e economia, haja vista uma constatação fática da importância da atividade na geração de dividendos ao país. Segundo dados oficiais, 8% do PIB está ligado à indústria do turismo. Conforme o Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Caged) o setor foi responsável pela criação de 214.086 vagas de empregos formais no ano de 2023.

Nesse mesmo período, pelos dados do Banco Central (Bacen) e do Ministério do Turismo, só os turistas internacionais trouxeram um aporte financeiro de aproximadamente 35 bilhões de Reais no ano de 2023. Esse quantitativo financeiro se configura, na entrada de cerca de 5,91 milhões de turistas estrangeiros que estiveram em território nacional no ano citado. Os dados da entrada de estrangeiros são certificados pela Polícia Federal.

A Embratur, na sua função de promoção internacional do turismo, afirma que o circuito ligado às atividades turísticas, tais como transporte aéreo, hotelaria, gastronomia, agências de viagens, dentre outros tiveram um crescimento de 7,5% no ano de 2023.

Os voos ofertados em 2023 foi cerca de 40% a mais que no ano anterior, redundando na oferta de 32,47% a mais no número de assentos disponibilizados.

Os dados disponibilizados apresentam a importância e grandeza da atividade turística no contexto da economia nacional.

Panorama da segurança no turismo

Notadamente, sem a necessidade de uma pesquisa censitária, o quesito segurança é primordial para a realização de quaisquer atividades econômicas. O tema é presente e compõe todos os discursos, políticos ou não, na obtenção de recursos e investimentos.

Tendo como referência a imensa indústria do turismo e, consequentemente, os diversos setores e pessoas que estão atrelados a todas as atividades, torna-se imprescindível uma rede de segurança e apoio para a realização dos diversos circuitos turísticos e atividades inerentes ao turismo.

LEIA TAMBÉM: Ministério do Turismo divulga o Brasil como um dos 15 países mais seguros para viajar. Será?

Não há nenhuma dúvida, mesmo que por percepção empírica, que o fator segurança tem grande influência na atração de investimentos e recursos. Além, de ser determinante na escolha de destinos uma grande parcela de viajantes.

Em todos os segmentos envolvidos para a estruturação da atividade turística o fator segurança está permeado. As questões de infraestrutura relativas ao transporte, hospedagem e serviços de toda natureza devem estar contempladas por esses preceitos daquela natureza.

Turismo e segurança pública

O Brasil, por suas dimensões continentais, possui uma geografia extremamente diversificada, um dos fatores de atração de uma gama de viajantes. Lindas praias, biomas maravilhosos, uma rica biodiversidade, cartões postais conhecidos mundialmente, além de um povo gentil e acolhedor em sua grande maioria.

Cada ambiente apresenta padrões e comportamentos distintos que necessitam de medidas próprias do poder público através das ferramentas estatais para a proteção e segurança da coletividade.

Podemos citar a segurança em seu conceito mais amplo, o relativo à atividade estatal, ou seja, a segurança pública, como presente e necessária, cooperando em todos os ambientes e cadeias produtivas do turismo.

A garantia da estabilidade necessária para a execução de todos os elementos constitutivos das diversas atividades dessa imensa indústria do turismo. Não podemos deixar de assinalar a estrutura estatal de apoio ao turista, em especial ao internacional, através de entes especializados no atendimento e socorrimento desses viajantes.

Certamente, a segurança no turismo faz parte desse sistema complexo, interligado e, por vezes independente, que compõe a atividade. A estruturação física e social deve ser implementada nos espaços destinados ao turismo, compondo uma equação adequada ao propósito, ou seja, a segurança dos envolvidos.

Por esta abordagem, todas as ações no âmbito do turismo, devem ser pautadas numa perspectiva ampla que inclua os usuários, a infraestrutura e as políticas de segurança, necessárias para o bem-estar de todos.

Reflexos da segurança em ambientes turísticos

Turistas não estão isentos de possíveis ações humanas, por intermédio da criminalidade, ou do acontecimento de acidentes ou fenômenos naturais que possam colocar em risco sua integridade.

No entanto, a sensação de segurança deve ser explorada e transmitida para que os turistas se sintam confortáveis em visitar determinado destino. O ambiente ideal deve ser aquele em que o público local e o turista tenham a mesma percepção de tranquilidade.

A diferença, no entanto, está no sentimento daquele que está em férias ou desfrutando do lazer em outro ambiente. Pois, sem dúvida, está buscando o entretenimento, por vezes desconsiderando quesitos formais de segurança. Por essa circunstância o turista tende a estar mais vulnerável pela condição de explorar ao máximo a experiência.

Por essas questões peculiares, os destinos turísticos tendem a receber maior atenção no que diz respeito às questões de proteção.

A inobservância dessa percepção e a ausência de medidas protetivas podem comprometer grandemente as atividades turísticas, e por consequência as questões econômicas.

Acidentes e prevenção no turismo

Eventos naturais ou provocados pelo homem podem impactar economicamente ambientes com grande potencial turístico. Contratempos e intempéries podem ocorrer, em sua maioria, quando quesitos de segurança não são observados ou são deixados de lado.

Neste cenário, um grande desafio é a prevenção de acidentes e fenômenos de toda natureza. Há uma necessidade premente de conscientização das pessoas, em especial os turistas, das peculiaridades ambientais, das restrições de segurança e das limitações técnicas de profissionais envolvidos nas incontáveis atividades turísticas presentes no país.

LEIA TAMBÉM: Terror: brasileira vítima de violência sexual durante turismo pela Índia

Segundo literatura especializada na atividade turística cerca de 90% dos acidentes ocorrem por falta de comunicação dos riscos. Foram elencadas as principais causas dessas situações:

Negligências profissionais (todas as naturezas);

Imprudência do turista;

Imperícia do prestador de serviço;

Falha e descaso com equipamentos, incluindo EPI;

Condições climáticas inadequadas.

Não há dúvida que um turismo seguro atrai e garante a manutenção da atividade laboral e econômica.

Não podemos deixar de trazer aquelas tradicionais dicas. Assim, tenha a condição de segurança como fator preponderante para a escolha dos ambientes de suas aventuras. Sua segurança, sempre em primeiro lugar.

Não caia em furadas e divirta-se em suas viagens. No mais busque atividades que transmitam um sentimento de segurança, mesmo nas aventuras mais radicais. Caso queira compartilhar suas experiências, de forma que a coluna possa contribuir para a segurança dos demais turistas, envie sua sugestão no nosso Instagram @portaluaiturismo.