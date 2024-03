Tradicional festa irlandesa pode ser comemorada em Curitiba (Com muita música, a comemoração do Saint Patrick's Day no Hard Rock Cafe Curitiba se estende por quatro dias seguidos! (Foto: Reprodução Instagram Hard Rock Café Curitiba))

O Saint Patrick’s Day é uma celebração que acontece no dia 17 de março em homenagem ao padroeiro da Irlanda, São Patrício. A festa irlandesa se popularizou pelo mundo inteiro, chegando a Curitiba. O evento tradicional exalta a cor verde e os símbolos da data, como o trevo e o Leprechaun, figura mitológica do folclore da Irlanda conhecido por ser o guardião da localização de vários tesouros escondidos.

Na capital paranaense, quem quiser celebrar a data encontrará uma programação que inclui, além de muita animação, vestimentas verdes, drinks especiais e decorações temáticas. Confira:

Saint Patrick’s Day

Com muita música, a comemoração do Saint Patrick’s Day no Hard Rock Cafe Curitiba se estende por quatro dias seguidos! Entre 14, 15 e 16, os clientes que comprarem dois chopes Heineken receberão um copo exclusivo enquanto durar o estoque. No domingo, data oficial (17), haverá ainda duas rodadas Heineken com double chopp! Quando a banda Mandala Folk der o sinal, acontece a promoção onde, durante 15 minutos, o cliente compra um copo, e o segundo é por conta da casa. O preço da bebida será de R$ 19,90.

O Hard Rock Cafe Curitiba cobra um couvert artístico de R$ 30,00 a partir das 19h de terça a quarta-feira. Já às quintas e sextas-feiras, o couvert tem o valor de R$ 15,00 a partir das 11h30 e de R$ 30,00 após 19h. Aos sábados e domingos, a casa abre a partir de 9h com um couvert artístico de R$ 15,00 até 12h. Após esse horário, o valor é de R$ 30,00. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp: 41 99197-2620. Mais informações pelo Instagram ou pelo telefone (41) 3091-6060.

Five Lounge, wine & cocktail bar do NH Curitiba The Five

Inspirados pelo folclore irlandês, que narra o Leprechaun escondendo o ouro saqueado pelos vikings no fim do arco-íris, o mixologista Ariel Todeschini criou o drink Pote de Ouro. A bebida exclusiva será servida no Five Lounge entre os dias 15 e 22 de março. Composto por brandy, limão, xarope simples e manjericão dourado, o Pote de Ouro é um drink herbal, fresco e perfeito para ser apreciado em qualquer ocasião, ao preço de R$ 35,00.

O lounge dispõe de um espaço interno com estética que remete aos elementos da coquetelaria tradicional e contemporânea. Além disso, há um amplo terraço no Complexo The Five, proporcionando um espaço ao ar livre com poltronas, sofás e ombrelones. Mais informações pelo Instagram.