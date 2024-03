Promoção e programação especial de Páscoa nos Resorts Enjoy (Programação especial de Páscoa nos empreendimentos s Enjoy Solar das Águas Park Resort e o Enjoy Olímpia Park Resort. (Foto: Divulgação))

Os empreendimentos Enjoy Solar das Águas Park Resort e o Enjoy Olímpia Park Resort preparam uma programação especial em lazer e entretenimento para o feriadão de Páscoa, de 29 a 31 de março (sexta a domingo), em Olímpia (SP). Além das vantagens de gratuidade na hospedagem para duas crianças de até 12 anos e cortesia de um dia nas principais atrações da cidade (Thermas dos Laranjais, Vale dos Dinossauros e Dreamland Museu de Cera), os pequenos poderão se divertir em brincadeiras como corrida do ovo, pega cenoura, oficinas de orelhinhas, chocolateria kids, além de música ao vivo, matinê e a presença do dono da festa, o Coelhinho da Páscoa.

LEIA TAMBÉM: Descontos de até 25% na semana do consumidor para se hospedar em Olímpia (SP)

Os dois resorts ficam próximos às principais atrações da cidade, com direito transfer hotel-parque-hotel para Thermas dos Laranjais, o parque aquático n°1 da América Latina e do Brasil. Conhecida como a “Orlando brasileira” pelos parques aquáticos, Olímpia é uma ótima pedida para quem deseja um refresco nesse período de calor fora de hora. E tudo a cerca de 430 km de São Paulo, em um trajeto que pode ser feito de carro e com toda a família.

Com apartamentos mobiliados de um ou dois dormitórios, equipados e com espaçosas e modernas suítes que acomodam até sete pessoas, os empreendimentos Enjoy oferecem todo o conforto para aqueles que buscam um passeio em família. Os resorts são pura diversão, com opções como piscinas adultas e infantis, SPA, sala de cinema, sala de jogos, brinquedoteca e playground aquático. No Enjoy Solar das Águas, os hóspedes podem ainda curtir a experiência do trapézio, brincar na parede de escalada ou aproveitar o minigolfe e as quadras para beach tennis.

LEIA TAMBÉM: Sandro Dias, o ‘Mineirinho’, visita parque de realidade virtual em Olímpia

Em ambos os resorts a equipe de recreação está a postos para garantir a segurança e diversão das crianças, enquanto os pais ou responsáveis ficam tranquilos relaxando. E, fica a dica, o restaurante é equipado e oferece café da manhã, almoço e jantar, de acordo com o regime de alimentação adquirido.

Para mais informações acesse o site ou entre em contato com a Central de Reservas (11) 3030 3300 | WhatsApp: (11) 3030-3301.