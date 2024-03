Para a criançada: Roda Gigante de São Paulo oferece ações gratuitas inspiradas no filme Kung Fu Panda 4 (Atividades gratuitas para criançada e promoção para as mulheres no mês de março na Roda Rico. (Foto: Divulgação))

O filme Kung Fu Panda 4 irá estrear nos cinemas no dia 21 de março, mas a garotada que quiser transferir a diversão das telas para a vida real poderá brincar, de 13 a 31 de março, na Praça de Eventos da Roda Rico, em São Paulo, a maior roda-gigante da América Latina.

Para incentivar a brincadeira, a Roda Rico preparou opções de atividades, sempre de terça a domingo, em diversos horários, sendo duas gratuitas, para todas as idades. A disponibilidade é por ordem de chegada.

De 13 até o dia 31, a garotada terá a chance de dar aquela volta tão esperada na roda-gigante com os amigos em uma das três cabines tematizadas com o filme (é necessário adquirir os ingressos para embarque).

Já no dia 16, acontecerá as aulas gratuitas de Kung Fu na Praça de Eventos da Roda Rico nos horários de 10h, 12h, 15h e 17h. E também, no mesmo dia 16, acontecerá cinco encontros gratuitos, de 30 minutos cada, com o personagem Po (Kung Fu Panda) às 11h, 13h, 14h, 16h e 18h.

E, dias 23 e 24, os apaixonados pelo filme terão a chance de tirar fotos e fazer aquela selfie bacana com os amigos nos três encontros diários e gratuitos, de 30 minutos cada, com o Po, às 14h, 15h e 16h.

A programação do evento poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Kung Fu Panda 4

De acordo com a sinopse oficial, o novo filme segue Po em sua jornada para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz, precisando escolher e treinar o mais rápido possível um novo Dragão Guerreiro antes de assumir sua nova imponente posição. O problema no caminho é a Camaleoa, a vilã que deseja obter o Cajado da Sabedoria e convocar todos os mestres vilões.

Março: um mês especial para as mulheres

A Roda Rico também pensou em uma ação durante todo o mês de março para homenagear as mulheres. Serão dois tipos de combinações: Combo 3 mulheres, vendido pelo valor de R$ 177 (R$ 59 por visitante), e Combo 5 mulheres, com preço de R$ 197,50 (R$ 39,50 por visitante). As vendas da promoção serão feitas exclusivamente pela plataforma Sympla, não sendo possível adquirir diretamente na bilheteria do local e não é cumulativa com as outras promoções vigentes.

E tem mais! Todas as usuárias da plataforma Rico podem comprar ingresso individual com 50% de desconto, por R$ 39,50. Basta, então, adquirir o ingresso no canal oficial de vendas on-line e apresentar o cartão ou conta no aplicativo da Rico no momento do embarque.

RODA RICO

Com 91 metros de altura, a Roda Rico é a mais alta da categoria na América Latina. A roda-gigante tem 42 cabines que comportam até oito pessoas por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones. O passeio dura aproximadamente 25 a 30 minutos e é pet friendly, ou seja, os visitantes podem levar seus animais domésticos de pequeno e médio porte.

A Roda Rico também conta com sistema de iluminação cênica, que pode ser personalizada e se tornar parte do horizonte da cidade.

