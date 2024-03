Ceará será palco do XP Sertões de Kitesurf (Maior rally de kitesurf do mundo, XP Sertões Kitesurf, acontece no Ceará (Foto: Heusi Action / Sertões))

O maior rally de kitesurf de longa duração do planeta está de volta. Pelo quarto ano, o XP Sertões Kitesurf vai percorrer o litoral nordestino, considerado um dos mais propícios do planeta para a prática do downwind (velejo a favor do vento). A prova foi confirmada para o período entre 23 e 26 de outubro e, desta vez, terá seu roteiro concentrado no estado do Ceará. As inscrições serão abertas em 22 de março, numa celebração ao Dia Mundial da Água.

O percurso do XP Sertões Kitesurf 2024 contará com novidades, mas seguirá aproveitando a completa estrutura existente no litoral cearense, com kite centers servindo como base para competidores e organização. Nas três edições anteriores, o destaque ficou pelas paisagens que haviam no caminho. Além disso, o clima leve e divertido fora d’água que já se tornou marca registrada do evento.

Repetindo o método das edições anteriores, haverá diferenciação de distâncias para as categorias: Pro, Elite e Adventure, Master, Grand Master, Pro Jr. e Wing. Assim, atletas com diferentes níveis de preparação física e habilidade terão a chance de se desafiar dentro de sua capacidade.

“Vamos para a quarta edição do XP Sertões Kitesurf com o aprendizado dos anos anteriores e a disposição de tornar o evento cada vez melhor. O Ceará é um verdadeiro paraíso do esporte e os velejadores, além do belo litoral, contarão mais uma vez com toda a estrutura dos kite centers parceiros ao longo do percurso. Nosso objetivo, desde o primeiro ano, foi promover uma prova que fosse além da competição e se transformasse em uma experiência de vida, e desta vez não será diferente”, explica Leonora Guedes, CEO do Sertões.



História

O XP Sertões Kitesurf surgiu em 2021, valendo-se da expertise da organização responsável pelo Sertões, maior rally das Américas. A ideia foi trazer um pouco do espírito da poeira para a modalidade disputada com as velas em formas de pipa (Kites), bem como o conceito de endurance, com percursos de downwind mais longos.

Já na primeira edição a prova reuniu campeões mundiais, como: Reno Romeu e Bruna Kajiya e contou com participação internacional. O percurso ligou São Miguel do Gostoso (RN) ao Preá (CE). Romeu e Marcela Witt foram os campeões na Pro.

Em 2022, o Cumbuco foi o ponto de partida de um percurso encerrado em Barra Grande (PI), que incluiu pela primeira vez a passagem pela bela Ilha do Guajiru. Alex Neto e Gabi Reynard ficaram com o título na Pro.

A edição 2023 voltou a largar do Cumbuco mas, desta vez, levou os velejadores até Camocim. O destaque, além da presença dos principais nomes do kitesurfe brasileiro, foi a participação da britânica Hannah Whiteley, campeã mundial; do dominicano Deury Corniel, campeão mundial Júnior e do francês Théo Demanez. Outra atração foi a estreia da categoria Wing (Foil).