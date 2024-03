Publicação mais tradicional do turismo realizou 21ª edição de Fórum com conteúdo excepcional para o setor

Publicação mais tradicional do turismo realizou 21ª edição de Fórum com conteúdo excepcional para o setor (O Fórum Panrotas movimentou o setor do turismo nos dias 05 e 06 de março e levou grandes nomes do turismo e de fora dele. (Foto: Uai Turismo))

O Panrotas começou como um guia de horários e tarifas aéreas para agentes de viagens lá em 1974, quando o Google e os sistemas estavam longe de ser uma realidade e o mundo analógico reinava absoluto. Mas a publicação mais tradicional do turismo soube evoluir com o tempo e se reinventar, o que além de continuar sendo uma referência para o público técnico do turismo mostrou que não adianta brigar com o futuro, mas sim acompanhá-lo.

São 50 anos de publicação e 21 do Fórum Panrotas, que reúne a nata do turismo brasileiro e mostra que o setor é sim sério e possui grandes profissionais. A 21ª edição do Fórum Panrotas aconteceu nos últimos dias 05 e 06 de março, no World Trade Center São Paulo. Foram mais de 2.100 inscritos, sendo 70% em cargos de liderança e decisão para assistir uma programação estrategicamente pensada e que mostrou o turismo muito além do dia a dia técnico.

Grandes nomes de outras aéreas como Ninzan Guanaes que mostrou como o marketing é essencial para o turismo, o Professor HOC que com um mapa mundi apresentou um cenário geopolítico mundial com grande impacto no turismo, e ainda a façanha de colocar em uma mesma mesa os CEO’s das três companhias aéreas brasileiras: GOL, Azul e Latam mediados por William Waack. Além disso temas como hotelaria pelo CEO da ACCOR, Thomas Dubaere, e palestras sobre viagens de luxo, sustentabilidade, performance digital, tarifas e canais de distribuição foram abordados no evento.

LEIA TAMBÉM: Redução de imposto favorece turismo internacional

Para José Guilherme Alcorta, CEO do Panrotas, é uma honra que o Guia Panrotas foi considerado pelo próprio mercado como a “Bíblia do Turismo” já que concentrava todas as informações necessárias para que o agente de viagens conseguisse vender para os seus clientes. Entretanto, ele reforça que o pai Guilhermo Alcorta, fundador da publicação, foi visionário ao perceber que incluir conteúdo nas publicações gerava mais engajamento e interesse nos leitores, que também queriam ler reportagens, histórias e notícias. E ainda, quando a publicidade valia pouco na internet o Sr. Guilhermo já garantiu o espaço do Panrotas como portal de notícias do setor. Por isso a publicação nunca ficou obsoleta, porque foi acompanhando as evoluções tecnológicas e entendo as demandas dos seus leitores.

José Guilherme ainda fez uma análise sobre o mercado do turismo, que ainda é novo no Brasil e como o Panrotas consegue se comunicar também com os players pequenos, produzindo conteúdo para os agentes de viagens que possuem diferentes tamanhos e diferentes níveis de conhecimento. Artur Luiz Andrade, Editor-chefe e Chief Communication do Panrotas, reforçou como a tecnologia ajudou neste público fragmentado do turismo, especialmente no pós pandemia e como eles conseguiram se aproximar de diversas formas dos diversos públicos. E ainda como é importante noticiar o funcionamento do mercado para que seja possível se diferenciar no mercado.

Aos poucos o mercado do turismo está entendendo a importância de se unir, tanto nos eventos quanto nas manifestações em prol do setor, como é o caso da manutenção do PERSE que movimentou o trade do turismo também essa semana e que foi divulgado em tempo real durante o Fórum Panrotas. Agora é aguardar a próxima edição que acontece em 11 e 12 de março de 2025.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram