Páscoa especial no Hotel Jequitimar Guarujá Resort & Spa (Este ano, a celebração vai além da tradicional caça aos ovos de chocolate, trazendo uma variedade de experiências que prometem encantar e divertir toda a família. (Foto: Divulgação))

No coração do litoral paulista, o Hotel Jequitimar Guarujá Resort & Spa se prepara para receber seus hóspedes com uma programação mágica no final de semana da Páscoa. Este ano, a celebração vai além da tradicional caça aos ovos de chocolate, trazendo uma variedade de experiências que prometem encantar e divertir toda a família.

Logo ao chegar, os hóspedes serão recebidos com um check-in especial repleto de surpresas deliciosas. O aroma de chocolate tomará conta do ambiente, convidando todos a mergulharem no clima festivo.

LEIA TAMBÉM: Descontos de até 25% na semana do consumidor para se hospedar em Olímpia (SP)

Atividades ao ar Livre

Para os amantes do esporte e da atividade física, o hotel oferece uma clínica de Beach Tennis, proporcionando momentos de diversão e descontração à beira-mar. Além disso, o DeRose Method trará práticas de respiração, gestão das emoções, foco e flexibilidade enquanto aprecia a bela vista da praia de Pernambuco.

Doçuras da Páscoa

Os mais criativos poderão participar de oficinas de ovos de Páscoa, brigadeiros e até mesmo pintura de ovos (Pêssankas), uma tradição artesanal mundial que atrai pessoas de todas as idades. Enquanto isso, os pequenos poderão se divertir com pinturas faciais temáticas do Coelhinho da Páscoa, caça aos ovos de chocolate e confecção de máscaras.

Entretenimento

A programação cultural inclui uma sessão de cinema com filmes temáticos de Páscoa, além de uma apresentação exclusiva do ‘Teatro de Marionetes de Guarujá’, para todos os hóspedes. Para os fãs de jogos eletrônicos, a Arena Gamer Jequitimar promete momentos de pura adrenalina digital. Equipada com os jogos mais baixados do momento, como Fortnite, League of Legends e Valorant, a sala oferece uma experiência de entretenimento de última geração, com computadores otimizados, cadeiras confortáveis e iluminação em LED.

Novidade: ALL Inclusive

Além de todas as atividades e entretenimento oferecidos, os hóspedes poderão desfrutar da mais recente adição ao Hotel Jequitimar Guarujá Resort & Spa: o pacote All Inclusive. Com refeições deliciosas e uma variedade de opções gastronômicas em seus restaurantes para almoço e jantar, os clientes terão a oportunidade de relaxar e aproveitar ao máximo todas as comodidades do resort. O pacote também inclui café da manhã completo, chá da tarde e uma seleção abrangente de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Para mais informações sobre condições gerais, cardápios e horários de funcionamento dos serviços, consulte diretamente o hotel.

LEIA TAMBÉM: Thermas Water Park é destaque em São Pedro

Condições All Inclusive

O regime de All Inclusive inclui café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar.

Petiscos à disposição durante o dia próximo à piscina e praia (Réchaud no restaurante Mar Casado) e salgadinhos na madrugada, em frente ao restaurante Brisa, além de autosserviço no L’Eau Vive Bar durante seu horário de funcionamento.

Café coado e chá nacional após as refeições disponíveis no mezanino do restaurante Brisa para autoatendimento. Pensão completa para crianças até 12 anos exclusivamente no restaurante infantil. Refeições no restaurante principal serão cobradas à parte.

Pacote de bebidas não alcoólicas: água nacional, refrigerante, café expresso Nespresso, suco de polpa de frutas, água de coco natural servida em copo, com seleção de cocktails não alcoólicos (04 tipos: Alice Coquetel, Coquetel de frutas – 02 tipos conforme menu).

Pacote de bebidas alcoólicas: cerveja em lata, vinhos tinto e branco, chopp Damma; drinks Nacionais: Mojito, Cuba Libre, Daiquiri, Caipiríssima; Rum Bacardi; Tom Collins, Gin Tradicional, Gin Tônica Ocean; Gin Seagers; Caipirinha; Cachaça Sagatiba; Expresso Martini, Blood Mary, Caipiroska; Vodka Smirnoff; Sakerita e Saquê Nacional. É possível verificar a disponibilidade de cada bebida nos cardápios expostos nos pontos de vendas. Os drinks são servidos de acordo com as frutas da estação disponíveis no dia.

Os pacotes de bebidas alcoólicas e não alcoólicos podem ser encontrados em nossos bares e restaurantes durante o horário de funcionamento – com exceção do room service (serviço de quarto).

LEIA TAMBÉM: Viajando com crianças? Alugue os brinquedos!

Para mais informações sobre reservas, horários de funcionamento dos serviços e condições do feriado consulte diretamente o Hotel Jequitimar pelo WhatsApp.