Terror: brasileira vítima de violência sexual durante turismo pela Índia (Casal possui um canal que apresenta viagens de motocicleta pelo mundo (Foto: Redes Sociais))

A notícia traz um fato abominável ocorrido com uma brasileira, vítima de estupro coletivo durante passeio de motocicleta, fato ocorrido no dia primeiro do mês de maio, do corrente ano. A vítima, Fernanda Santos, que tem dupla cidadania espanhola, realizava uma viagem com seu marido, o espanhol Vicente Barbera.

Eles são donos e protagonistas de um canal que apresenta viagens de motocicleta pelo mundo. Ambos foram vítimas de atos extremamente violentos contra suas integridades físicas e morais.

Os fatos ocorreram no Leste da Índia, no estado de Jharkhand, onde o casal realizava uma parada e acampamento em área afastada. Segundo relatos das vítimas, teriam montado acampamento para descanso e passarem a noite quando foram abordados e foram submetidos aos atos criminosos.

Após os devidos registros policiais os oito acusados, com idades entre 18 e 25 anos, foram presos pela Polícia Nacional Indiana. A legislação do país prevê o crime de estupro com penas que vão de 20 anos de prisão até a prisão perpétua. Em casos nos quais as vítimas são menores de 16 anos pode haver a pena capital, ou seja, a morte.

Esse fato, extremamente reprovável, é uma modalidade criminosa que tem grande incidência na Índia, pois segundo registros oficiais daquele país, no ano de 2022, houve uma média de 90 registros diários de estupro. O aberrante fato criminoso pode ser muito mais expressivo, pois é possível a existência das subnotificações, ou fatos não registrados.

A violência, infelizmente, é um fato social que pode estar presente em qualquer local, no entanto, serve como um chamamento de atenção, um verdadeiro alerta, para turistas que viajam pela região ou outros lugares remotos do planeta.

O perigo nas viagens em locais remotos

Os fatos criminosos narrados acima, apesar da repulsa, são acontecimentos notórios e frequentemente relatados, quando turistas resolvem realizar suas aventuras em locais sem a devida estrutura e segurança.

A expectativa é que viajar seja uma experiência única. No entanto, caso não seja realizada da maneira correta, pode trazer consequências indesejáveis, com grande perigo.

Caso você esteja se programando para uma viagem a um lugar remoto, ou mesmo desconhecido, existem alguns procedimentos e itens que devem ser verificados para garantir que você esteja seguro, ou mitigue ameaças.

O planejamento de quaisquer viagens ou aventuras turísticas deve ser amplo e contemplar todas as questões que possam colocar em risco a integridade do viajante.

Cuidados necessários para não se tornar uma vítima

Parece elementar trazer essa simples informação, mas estabeleça um roteiro dos lugares a serem visitados. Há pessoas que vão preferir sair por aí, desbravando novas aventuras e possibilidades. Isso pode até funcionar, dependendo do viajante, dos ambientes visitados, das suas habilidades e das necessidades. Mas, estará sujeito às diversas intemperes que podem ocorrer pela falta de planejamento.

Sugere-se a criação de um roteiro pormenorizado, pois você pode otimizar os passos necessários para a sua preparação, tais como:

disponibilidade de tempo e recursos para a viagem;

estabelecer os locais a serem visitados;

planilhar os custos e rotas envolvidos na experiência;

definir as condições de deslocamento e hospedagem seguras;

personalizar a experiência na busca de seus anseios;

estabelecer pontos de controle e segurança;

buscar fontes de comunicação com pessoas externas à viagem.

Um outro cuidado originário a ser tratado está ligado às suas condições de saúde. Na perspectiva e preparação de uma viagem para locais desconhecidos ou remotos esteja alerta às questões médico-sanitárias. Você pode ser acometido por circunstâncias que demandem plena higidez física e mental. Cada ambiente pode exigir a realização de procedimentos ou adequações.

Não descuide da conectividade e interatividade. Há inúmeras tecnologias e ferramentas que possibilitam apresentar os pontos de interesse do viajante, suas rotas e destinos. Além de viabilizarem um acompanhamento e controle remoto de seus deslocamentos.

Não deixe de ter um bom seguro de viagem, pois este pode te salvar de muitos embaraços e contratempos.

Contatos

Nas viagens nacionais busque identificar, dentro do seu roteiro, contatos relacionados a pontos de apoio necessários para eventualidades. Locais de atendimento médico, contatos com autoridades policiais e de socorrimento são fundamentais.

Durante viagens internacionais, além desses citados anteriormente, busque por contatos de representações diplomáticas brasileiras nos locais de trânsito.

Organize todas as informações de maneira lógica e racional. Mesmo havendo uma preparação adequada pode ocorrer a necessidade de alteração do planejamento originário. Assim, esteja em condições de realizar essas adequações.

Tenha um modo seguro de transportar dinheiro ou objetos de valor. Nas viagens internacionais, lembre-se que há uma séria de restrições ao serem transportados valores em espécie. Na atualidade, há inúmeras ferramentas e prestadores de serviços que oportunizam a utilização de cartões internacionais.

Nesta oportunidade, iniciamos nossa conversa semanal apresentando um fato terrível ocorrido com pessoas de grande experiência na organização e realização de aventuras em locais inóspitos e remotos. O que nos apresenta a dimensão da importância de planejar adequadamente nossas viagens.

Uma experiência bem planejada e organizada, certamente, pode propiciar uma imensa fonte de prazer e realização. Muito cuidado e prudência devem permear as experiências.

Não caia em furadas e divirta-se em suas viagens. Sua segurança, sempre em primeiro lugar.

No mais busque atividades que transmitam um sentimento de segurança, mesmo nas aventuras mais radicais.