ClickBus têm passagens com promoções imperdíveis em março

São Paulo, março de 2023 – A ClickBus, maior plataforma de soluções para viajantes e viações do setor rodoviário no Brasil, inicia o mês de março com promoções imperdíveis de passagens rodoviárias. São diversos destinos selecionados para tornar viagens acessíveis e convenientes para todos os viajantes.

As passagens promocionais estão disponíveis no site e no aplicativo da empresa. Confira as principais rotas em oferta:

Rota do Rio de Janeiro para Belo Horizonte a partir de R$ 58,19

Rota do Belo Horizonte para São José do Rio Preto a partir de R$ 63,75

Rota de São Paulo para Uberaba a partir de R$ 45,89

Rota do Recife para Aracaju a partir de R$ 54,82

Com objetivo de atender o desejo crescente dos viajantes de explorar diferentes destinos, a ClickBus lançou uma série de promoções imperdíveis focadas em rotas populares. A empresa quer oferecer oportunidades para os consumidores realizarem uma viagem tranquila para as praias deslumbrantes, uma aventura no campo ou uma escapada cultural para cidades encantadoras.

As ofertas são válidas para todos os clientes que cumprirem com as normas gerais dos termos e condições de uso previstos no site, enquanto durarem as promoções.

