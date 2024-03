Festival do Japão em Minas – A cultura japonesa está cada vez mais presente no Brasil, influenciando jovens e adultos em diversos aspectos do cotidiano. Animes e mangás, estética kawaii, música J-Pop e J-Rock, e elementos tradicionais como festivais e artes marciais, além da maravilhosa gastronomia, estão se tornando parte integrante da vida dos brasileiros. A tecnologia japonesa, moda streetwear e cultura pop também ganham destaque, assim como a apreciação pela arte Ukiyo-e e arquitetura paisagística do Japão, indicando uma crescente incorporação da cultura japonesa no Brasil.

A décima primeira edição do Festival do Japão em Minas já está sendo preparada e terá como tema central em 2024 as “Wagasas”, as conhecidas sombrinhas japonesas, que são um dos principais símbolos da cultura tradicional do país, unindo charme, simplicidade e tradição artesanal. Destaca-se também a função essencial do bambu em sua estruturação e em toda a decoração do evento.

O bambu é um símbolo multifacetado na cultura japonesa, representando o respeito pela ancestralidade e a evolução espiritual. Sua natureza resiliente é evidente na demora de até cinco anos para produzir os primeiros brotos antes de germinar, simbolizando a paciência e a perseverança. Presente em santuários e templos, ele é usado em objetos decorativos e fontes de água nos jardins japoneses, proporcionando uma atmosfera de serenidade e meditação aos visitantes. É muito flexível, sendo utilizado desde a arquitetura até a fabricação de diversos produtos. A observação cuidadosa revelou que o bambu emite uma suave melodia quando o vento passa por seus orifícios, inspirando o desenvolvimento de instrumentos musicais de sopro, como a Shakuhachi. Além disso, na cultura do Japão, há uma antiga crença de que o bambu é habitado por deuses, conferindo-lhe poder de transformação energética e vitalidade.

As Wagasas janponesas

Em relação às Wagasas, além de sua diversidade estética, é importante destacar sua função prática na cultura japonesa, de proteção contra as condições climáticas adversas, como chuva e, principalmente, sol excessivo. Dentre os seus tipos mais conhecidos, encontramos as Bangasas, mais tradicionais, caracterizadas por suas estruturas mais robustas e com pouca decoração, o que as torna atraentes pela sua simplicidade; as Janomegasas, reconhecidas por uma beleza refinada, possuindo estruturas mais finas e decoradas, internamente, com cordões coloridos e delicados; as Maigasas, que são as sombrinhas translúcidas, normalmente feitas em tecidos e utilizadas em danças tradicionais e no teatro kabuki; as Nodategasas, graciosas em suas tramas e estrutura colorida usadas, principalmente, como decoração durante as cerimônias do chá em ambientes externos, casamentos e templos, sendo identificadas por seu maior porte e bordas curvadas para dentro. São denominadas de Higasas as sombrinhas industrializadas dedicadas ao Sol e chuva que têm dupla funcionalidade. Ao longo do tempo, com o aumento da temperatura medido no Japão, os Higasas começaram a ser difundidos, independentemente do gênero, surgindo até o termo: Higasa-danshi (garoto do guarda-sol).

O que você vai encontrar no Festival do Japão em Minas

Serão três dias de uma programação imersiva e cultural para o público assimilar as mais belas tradições e manifestações da cultura japonesa. Algumas atrações e atividades são: as apresentações instrumentais, danças típicas, oficinas de arte, experimentações de yukata e origami, espaço de cultura pop, exposições de ícones culturais japoneses, área institucional, campeonatos de hashi e jan-ke-po, concurso Miss Nikkey, concurso de Cosplay, concurso de Anime Song Dance, distribuição de mudas, além de área de compras e serviços.

O evento acontecerá de 1º a 3 de março, no Expominas, no bairro da Gameleira, em Belo Horizonte. Seu objetivo primordial é proporcionar uma imersão na diversidade da cultura nipônica, seus costumes e valores, oportunidades de negócios para expositores e participantes, além de ampliar os laços sociais e econômicos entre o estado de Minas Gerais e o Japão. O evento se empenha em ser o canal que une a criatividade e a mineiridade com as similaridades e as tradições nipônicas.

A ampliação do espaço é uma das novidades da edição de 2024, visando uma experiência com maior comodidade e proveito do público. O terceiro pavilhão do Expominas BH chega no evento para ser utilizado como uma área exclusiva para a Praça de Alimentação, onde o público poderá degustar de deliciosos pratos típicos da gastronomia japonesa e mineira, contando com mais de 28 mil metros quadrados para esta edição.

Na edição de 2023, o festival contou com um público de mais de 35 mil pessoas, ao todo. Desde 2012, em seu início, esse número só vem aumentando, fato que comprova o sucesso e a aceitação do público, validando a importância do evento.

Os ingressos já estão disponíveis para venda, e podem ser adquiridos através da plataforma ou do aplicativo da GoFree. Também haverá venda na portaria do evento, e o valor é de R$15,00 a meia-entrada e R$30,00 a inteira.

O Festival do Japão em Minas é uma realização do Escritório do Cônsul Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte, do Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro e da Associação de Cooperação em Cultura e Tecnologia Brasil Japão – ACCTBJ.

