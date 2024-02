No dia delas, mulheres pagam meia entrada no Thermas dos Laranjais

Olímpia, 28 de fevereiro – No Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março, todas as mulheres vão pagar meia entrada no parque aquático mais visitado da América Latina.

A promoção é válida apenas para mulheres nesta data. “A ação do Dia das Mulheres é uma forma do Thermas dos Laranjais apoiar a causa feminina e fomentar ainda mais os encontros para a diversão em família. Acreditamos que é uma oportunidade para que elas descansem e curtam o dia ao lado dos filhos, maridos e amigos. O Thermas é um espaço para brincar e relaxar. Um parque para construir memórias em família”, explica o presidente do parque, o arquiteto Jorge Noronha.

O Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e está entre os mais desejados do Brasil! O local é famoso pelas águas termais e por ter mais de 60 atrações para todas as idades.

Entre as atrações, estão o Complexo Lendário, com cápsulas em queda livre; toboáguas com 30 metros de altura, como o Kamikaze e o Everest; e a Asa Delta, com uma estrutura que imita uma pista de skate e possui 18 m de altura, podendo chegar a 60km/h.

Para quem deseja relaxar, pode contar com as piscinas de ondas artificiais, Rio Lento, Piscina de Ressurgência, inspirada no Mar de Israel, à base de sal – a primeira do tipo no mundo. Além de ofurôs que atingem 40°C, Clube das Crianças com atrações exclusivas aos pequenos e uma rede com mais de 30 bares e restaurantes.

Regras para a meia entrada para as mulheres

· Promoção válida somente para o dia 8 de março de 2024.

· Campanha promocional sujeita a disponibilidade, não cumulativa com outras promoções vigentes e direitos já adquiridos.

· Os ingressos são limitados e poderão ser adquiridos no site do Thermas dos Laranjais ou em qualquer ponto de venda autorizado.

· Os ingressos são diários e individuais.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado na Estância Turística de Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 60 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, o parque, inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.

