Refletindo a atualidade econômica do turismo

A atividade turística vista como o conjunto que considera a grande circulação de viajantes locais, nacionais e internacionais, as inúmeras motivações para esse fluxo, como gastronomia, patrimônio histórico, festivais culturais, lazer, negócios entre outros, instala o “turismo” no rol das atividades econômicas, que por enquanto integram o setor terciário e apresenta um crescimento bastante considerável, dois anos após o ápice da pandemia do COVID 19.

Mesmo com alguns dificultadores como a violência, a insistente corrupção em vários segmentos do mercado, poluição do ar, das águas, dos ambientes urbanos, muitas vezes um ambiente hostil para determinados públicos, com muita esperança percebemos reações positivas e iniciativas governamentais e privadas, que trazem alento ao cenário econômico, que embala a cadeia produtiva do turismo.

Levando em conta os principais pilares do turismo, com pegada sustentável, passando pela conservação da natureza, inclusão social, transparência, amparo aos negócios e às iniciativas da produção cultural locais, garantiremos um sabor contemporâneo, abrindo espaço para praticarmos os comportamentos ESG, ressaltando os aspectos ambientais, sociais e econômicos de acordo com a pegada empresarial dos negócios na atualidade.

Fato é que com reações e investidas bem definidas, o setor vai se consolidando economicamente cada vez mais e isso se comprova com o ímpeto empreendedor corajoso do brasileiro, que não desiste nunca. E claro, trazendo oportunidades para que o Brasil se fortaleça ainda mais, no que tange o fluxo de turismo interno.

Em todos os cantos, vemos gente se movimentando e fazendo a moeda girar pela prática turística! Por isso é que, recorrentemente, vemos que no segmento turístico a economia ganha mais e mais força!

No Ceará

Observem no Estado do Ceará, com iniciativas para além do sol e mar, a turma vem trabalhando as regiões serranas, fortalecendo o princípio de interiorização do turismo.

Viçosa do Ceará

Em Viçosa do Ceará, na Serra do Ibiapaba por exemplo, é possível, a partir da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, caminhar pelo centro com a possibilidade de contemplação dos casarões históricos, degustar doces caseiros, cachaças e ainda conhecer a casa dos licores, tida como uma joia local por ser uma das construções mais antigas da região. Sem falar da belíssima paisagem, uma vez que Viçosa do Ceará é literalmente abraçada pela serra, se observada do ponto mais alto do município.

Serra do Baturité

E por incrível que pareça, no Ceará ainda é possível se deslumbrar com a “Suíça Cearense” trilhando a Rota Verde do Café, na Serra do Baturité, também com região montanhosa onde a temperatura pode chegar a 10? C, guardando ali cultura, arquitetura portentosa, tradição e trabalho ao longo de majestosas plantações de café.

Um mistério e uma maravilha ao mesmo tempo, desvendarmos os segredos da Serra do Baturité, uma região com fauna e flora exuberantes, clima friozinho e um café de primeiro mundo.

Guaramiranga

Isso tudo sem falar que este é o caminho de chegada à charmosa Guaramiranga, a 105,5 km da capital do estado. Segundo estimativa de 2019 do IBGE, o município se aproxima de 6.000 habitantes e possui 59 km² de área.

Para muitos, a melhor época para visitar Guaramiranga é no carnaval! Ao contrário do resto do país, desde o ano 2000, Guaramiranga realiza no período carnavalesco, o Festival de Jazz e Blues que reúne artistas consagrados em apresentações musicais refinadas e muito especiais. Um diferencial no calendário festivo, que confere ao pequeno município, um charme todo especial!

Minas Gerais

E claro, vamos também de Minas Gerais, estado que teve 4 rotas turísticas lançadas recentemente, a Rota das Artes, a Rota Café do Sul de Minas, a Rota Turística do Café do Cerrado Mineiro e a Rota Turística Jaguara.

Iniciativas, que abrangem boa parte da geografia mineira, oferece inúmeros atrativos e chegam repletas de investimentos privados, gerando trabalho, qualificação profissional, renda e geração de impostos.

Rota das Artes

A Rota das Artes, parte de Belo Horizonte e percorre algumas cidades patrimônio da humanidade como Ouro Preto e Congonhas e levam também a opções de lazer mais contemporâneas como o museu aberto de Inhotim, no município de Brumadinho. Uma joia mineira à disposição do mundo!

Rota Café do Sul de Minas

Caxambu/ MG (Foto: Rqserra Photo)

A Rota Café do Sul de Minas, contempla uma região privilegiada pela produção do café, em municípios promissores da região das Águas como Cambuquira, São Lourenço, Caxambu, dentre outros, oferecendo experiências ricas e relacionadas ao café e seus processos de produção.

Rota Turística do Café do Cerrado Mineiro

A Rota Turística do Café do Cerrado Mineiro, já nos rumos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, se estrutura em Patrocínio, um município mineiro, que é tido como o maior produtor de café do Brasil. Por lá a experiência inclui um roteiro de fazendas que podem ser visitadas e o objetivo principal, é o estímulo ao turismo de experiência, referenciadas pela primeira região produtora do café do país.

Que força econômica o café exerce na economia brasileira até hoje hein! E agora amparando um segmento moderno, que movimenta uma enorme cadeia de produtos e serviços, isso realmente me encanta!

Rota Turística Jaguara

Seguindo com nossa reflexão, em outro ponto do estado, temos a Rota Turística Jaguara, que foi estruturada baseando-se nos aspectos da cultura, da gastronomia, do potencial para atividades de aventura, promoção de atividades de diversão, enfatizando as práticas de promoção humana, explorando os equipamentos e serviços dos municípios de Rio Acima, Itabirito, Ouro Preto e Santa Barbara, no coração de Minas Gerais oferecendo um vasto cardápio de opções culturais, aventura, natureza, gastronomia, religiosidade e muita produção associada. E tudo isso em um raio de no máximo 100 km de Belo Horizonte, a capital do estado.

Foto: Jean Pierre Ecoaventura

Um prato cheio para o turismo autoguiado!

Observem que trouxe uma amostra de apenas 2 dos 27 estados brasileiros, considerando o Distrito Federal. Realmente, se levarmos a sério, temos na atividade turística um grande caminho de fomento econômico para ser trilhado, considerando ainda mais a força econômica do segmento.

O turismo é um ambiente claramente democrático, amplo, acolhedor e muito rico, mas carece de estudos, atenção, obediência às políticas públicas, competência e visão sustentável!

O que eu sei é que, no turismo, o Brasil está em um rumo bem certeiro e próspero e isso é muito bom!

