Thermas Water Park é destaque em São Pedro

A estância turística de São Pedro está preparada para receber quem busca uma experiência com diversão, hospedagem, contato com a natureza e muita água, pois é nela que está localizado o Thermas Water Park. O parque aquático é um dos mais completos do Brasil. om 70 mil metros quadrados de área construída, os visitantes podem usufruir do complexo de piscinas; os quilômetros de toboáguas em formatos reto e caracol; o Free Fall, que possui incríveis 12 metros de queda livre; a maior Piscina de Ondas do Estado de São Paulo, o maior Parque Infantil da América Latina, além da Fazendinha do Vô Bráulio, com contato direto com os animaizinhos.

Além dessas atrações, o Thermas Water Park ainda conta com uma programação de entretenimento recheada de música e dança com equipe de recreação e suas diversas brincadeiras durante o dia todo com muita diversão. São mais de 20 atrações para toda a família proporcionando experiências únicas com águas quentes de até 36ºC e contato com a natureza em uma paisagem de tirar o fôlego.

Para curtir tudo isso aproveitando as promoções que acontecem durante o ano todo, vale entrar no calendário oficial no site e adquirir ingressos a partir de R$ 44,90. A promoção é válida somente para compras antecipadas através do site, pelo telefone 4000-2998 (a ligação é direta sem DDD), ou ainda através da Central de Vendas via WhatsApp (19) 3112-3389. Para grupos e excursões a partir de 15 pessoas, existem condições especiais que podem ser conferidas por atendimento via WhatsApp através do número (19) 3112-3394.

Thermas Water Park (Foto: Divulgação)

A cerca de 180 km da capital paulista, teve reconhecimento internacional, sendo apontado como o 7º parque mais visitado da América Latina, e o 4º do Brasil, pela Themed Entertainment Association (TEA). Em sua estrutura, o parque ainda possui restaurantes, lanchonetes, sorveteria, loja de conveniência, locação de armários, estacionamento, enfermaria e segurança aquática, além de uma área totalmente VIP com bangalôs para as famílias que buscam mais privacidade.

Idealizado no início da década de 90 pelo Grupo JS Andrade, o Thermas Water Park de São Pedro é um complexo turístico com o diferencial de fácil acesso a partir de importantes centros urbanos e rodovias, localizado a menos de uma hora do Aeroporto Internacional de Viracopos e aproximadamente duas horas de São Paulo capital.