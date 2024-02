São Sebastião terá encontro de carros antigos no início de março

O Centro Histórico de São Sebastião vai ganhar um clima nostálgico com a elegância dos automóveis clássicos do passado que irão tomar conta do Completo Turístico da Rua da Praia. Entre os dias 1 e 3 de março acontecerá o 8º Encontro de Autos Antigos Edson Duarte, que reunirá mais de 100 veículos, verdadeiras relíquias sobre rodas, que estarão em exposição. Haverá, ainda, shows musicais, feira de peças automotivas, mercado de pulgas, food trucks, entre outras atrações.

Estarão em exposição carros admirados por décadas e peças de colecionadores, como um Oldsmobille Cutlass de 1966, um Jeep Willys de 1942, um Maverick de 1974 e um Galax de 1976. Para os amantes do Fusca, será um deleite. São vários modelos que estarão em São Sebastião, inclusive o icônico “Pé de Galinha”, que assim ficou conhecido pela diferente estampa dos estofados. O mais antigo inscrito para o encontro foi fabricado em 1963. Haverá, também, motorhome e Gurgel, o único carro totalmente brasileiro.

Encontro de Autos Antigos Edson Duarte (Foto: Divulgação)

A exposição começa na sexta-feira, dia 1 de março, às 14h, com uma série de atrações para todos os gostos. O show de abertura será às 21h com a banda Blitz, para colocar todo mundo na vibe do melhor do rock brasileiro nos anos de 1980. No sábado, também às 21h, quem sobe ao palco será a cantora e multi-instrumentista Luana Camarah, que foi semifinalista do programa de TV The Voice 2 no ano passado. No domingo, quem fecha a programação dos grandes shows do 8º Encontro de Autos Antigos Edson Duarte em São Sebastião será a banda The Fevers, às 19h. Mas, em todos os dias, também haverá apresentações de artistas locais e regionais.

No sábado e domingo, o 8º Encontro de Autos Antigos Edson Duarte começa já a partir das 10h com entrada gratuita. Como é um evento com várias atrações e petfriendly, é opção de passeio para a família toda e vivenciar uma experiência única ao ar livre. O encontro de carros antigos, que já é tradição em São Sebastião, é realizado pela Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural ‘Deodato Sant’Anna’ (Fundass).