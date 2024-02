Ano bissexto: 6 tradições ao redor do mundo para celebrar o dia extra de 2024

A cada quatro anos, uma peculiaridade da órbita da Terra nos dá um dia extra: 29 de fevereiro. Júlio César introduziu anos bissextos há mais de 2 mil anos para manter o ano civil sincronizado com o ano astronômico e sazonal, trazendo muitas tradições inusitadas. Como 2024 é um ano bissexto e conhecer uma cultura diferente é a motivação para viajar de 78%* dos viajantes brasileiros, a Booking.com descobriu alguns costumes peculiares pelo mundo. Desde pedidos de casamento até um macarrão especial, os viajantes aventureiros podem se conectar com a cultura de um país por meio dessas tradições únicas.

Kildare, Irlanda

O condado de Kildare está a menos de 1 hora da capital irlandesa de Dublin e é conhLEIA TAMBÉM: CVC se prepara para a baixa temporada com promoções e produtos exclusivosecido pela tradição onde as mulheres pedem os homens em casamento no ano bissexto. Não é preciso dizer que hoje em dia não existem regras sobre quem pede quem em casamento, mas acredita-se que esse costume remonte ao século V na Irlanda, quando Santa Brígida de Kildare reclamou que as jovens solteiras tinham que esperar muito tempo para os homens as pedirem em casamento. Assim, foi declarado um dia conhecido como “Ladies Privilege”, em que as mulheres tinham permissão para fazer o pedido ajoelhadas, e a prática se espalhou rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. Hoje, Kildare oferece aos viajantes a oportunidade de escapar do comum, com sua mitologia irlandesa e igrejas antigas. É possível fazer um bate e volta em um passeio pelas Falésias de Moher e Galway com saída de Dublin, ao longo da Wild Atlantic Way, para descobrir os rochedos e essa cidade boêmia.

Onde se hospedar

O The Rooms at Cunningham’s fica no centro de Kildare, a poucos passos da Catedral de Santa Brígida. Nesse pub tradicional conhecido por sua música irlandesa ao vivo e ambiente amigável, os visitantes serão recebidos por uma equipe acolhedora. Além disso, o restaurante da pousada serve pratos da culinária tailandesa, desde lámen de Phuket até carne de Bangkok, além de muitas opções vegetarianas.

The Rooms at Cunningham’s (Foto: Divulgação)

Anthony, Texas, Estados Unidos

Nos Estados Unidos, há um festival do ano bissexto na cidade de Anthony, na fronteira entre o Texas e o Novo México, agora autoproclamada a Capital Mundial do Ano Bissexto. A cada 4 anos, pessoas de todo o mundo nascidas em 29 de fevereiro se reúnem para celebrar sua rara data de nascimento com um festival prolongado cheio de música ao vivo, comida local e diversão. As festividades deste ano incluem uma celebração exclusiva para quem nasceu no dia extra do ano bissexto, seguida por um festival de dois dias no Ernie Rascon Memorial Park, com desfiles, passeios de balão de ar quente e barracas de enchiladas e tamales. Além da festa, o viajante pode conhecer o amplo condado de El Paso e sua variedade de museus, feiras e microcervejarias, e aprender sobre as comunidades indígenas da região pela sua arte e gastronomia.

Onde se hospedar

O Best Western Anthony/West El Paso fica a uma curta caminhada do Ernie Rascon Memorial Park e a uma rápida viagem de carro do Sunland Park Racetrack. Esse hotel no deserto dispõe de piscina ao ar livre, banheira de hidromassagem e academia. Os quartos com upgrade também incluem banheira de hidromassagem.

Best Western Anthony West El Paso (Foto: Divulgação)

Traben-Trarbach, Renânia-Palatinado, Alemanha

No sudoeste da Alemanha, no estado da Renânia-Palatinado, há uma antiga tradição onde os meninos apaixonados colocam o presente de uma pequena bétula decorada com fitas na porta da pessoa amada na véspera do Dia de Maio, que acontece na primeira segunda-feira de maio. Mas, durante um ano bissexto, as garotas podem fazer o mesmo e deixar o presente na porta da pessoa dos seus sonhos. Para os românticos, Traben-Trarbach é uma cidade vinícola ao longo do Rio Mosel, na região da Renânia. Além de vinhedos e vistas do Vale do Reno, o viajante pode descobrir as ruínas do castelo, a arquitetura Jugendstil e o portão diferenciado da cidade. Como alternativa, é possível participar de um passeio guiado em Koblenz pela Festung Ehrenbreitstein, perto do Rio Mosel, e ter oportunidade de conhecer essa fortaleza situada no ponto norte do Vale do Alto Médio Reno, declarado Patrimônio Mundial da UNESCO.

Onde se hospedar

O apartamento LOFT17 Neu Luxus-Loft Design Klima 2-4 Personen possui uma varanda com vista do rio e é ideal para casais e famílias. O local é espaçoso e dispõe de dois quartos, cozinha totalmente equipada, área para refeições ao ar livre, instalações para hóspedes com mobilidade reduzida e estacionamento grátis. Tendo a sustentabilidade como prioridade, essa acomodação oferece uma estação de recarga de veículos elétricos e lixeiras para reciclagem, além de compensar uma parte da sua pegada de carbono.

LOFT17 Neu Luxus-Loft Design Klima 2-4 Personen (Foto: Divulgação)

Taichung, Taiwan

Não é um período favorável para a geração mais antiga em Taiwan, pois há uma crença de que os idosos têm mais chances de falecer em um ano bissexto. Para aumentar suas chances de sobrevivência, é costume que as filhas preparem macarrão com pé de porco para seus pais. Acredita-se que esse prato traga boa saúde e fortuna, e a massa deve ser servida longa e inteira para simbolizar a longevidade. Em Taichung, lojas de macarrão são encontradas perto de templos, e a superstição dita que a tigela precisa ser virada antes que os comensais possam começar a comer, representando uma virada completa de sorte. Essa cidade na costa oeste de Taiwan é repleta de delícias culinárias. Vale visitar o restaurante Bib Gourmand Fu Din Wang, especializado em pés de porco provenientes de fazendas locais e cozidos em uma marinada à base de soja, ou o famoso Mercado Noturno de Fengjia, que oferece massas e outras iguarias locais, desde tofu fedido até sorvete frito.

Onde se hospedar

O moderno hostel OLAH Poshtel – Taichung fica a uma curta caminhada das estações de trem Fu Din Wang e Taichung, que oferecem fácil acesso ao resto da cidade. Quartos privativos estão disponíveis, bem como dormitórios, que incluem camas parcialmente fechadas com cortinas de privacidade e luzes de leitura. A acomodação fica a uma curta viagem de carro do Mercado Noturno de Fengjia. Além disso, bicicletas estão disponíveis para aluguel, permitindo descobrir a cidade de uma forma mais sustentável.

OLAH Poshtel – Taichung (Foto: Divulgação)

Londres, Reino Unido

O dia 29 de fevereiro é a ocasião perfeita para fazer um brinde ao ano bissexto e celebrar com uma tradição de coquetéis em Londres. Em 1928, Harry Craddock, um barman que trabalhou no Savoy, inventou um coquetel para marcar as celebrações do dia extra do hotel. Preparado com gin, licor de laranja, vermute doce e um toque de suco de limão, esse drinque agridoce é agora bastante popular. Hoje, o viajante pode visitar o hotel e seu histórico American Bar, o mais antigo bar de coquetéis ainda em funcionamento no Reino Unido, para degustar misturas clássicas e novas criações. Londres tem opções para todos os gostos, desde museus mundialmente famosos a espetáculos no West End, todos próximos a esse hotel. É possível continuar a aventura com os drinques em um passeio de ônibus à tarde para amantes de gin com saída da Trafalgar Square e contemplar pontos turísticos de um ônibus vintage, enquanto saboreia coquetéis e bolos com infusão da bebida.

Onde se hospedar

O The Savoy, onde o coquetel do dia extra foi inventado, é o local ideal para celebrar a data. Situado às margens do Rio Tâmisa, esse hotel de luxo participante do programa Travel Proud da Booking.com, que data da década de 1880, fica a uma curta caminhada da London Eye e de Covent Garden. Os quartos eduardianos contam com papel de parede de seda e banheiros revestidos em mármore. Além disso, há um o gazebo no jardim de inverno, onde o chá da tarde é servido ao som de piano.

The Savoy (Foto: Divulgação)

Paris, França

Publicado pela primeira vez em 1980, o La Bougie du Sapeur é um jornal satírico francês que só sai a cada 4 anos nas bancas, em 29 de fevereiro, o que o torna o jornal com a publicação menos frequente de todos os tempos. Seu nome vem de um antigo personagem francês de quadrinhos que nasceu nesse dia extra, e o que começou como uma piada entre dois amigos se tornou um fenômeno cultural. A capital francesa, com suas avenidas monumentais, museus repletos de obras-primas e modernas galerias multimídia, é fascinante. Para quem quiser apreciar um pouco mais que o La Bougie du Sapeur, uma boa pedida é fazer um cruzeiro turístico pela cidade ao longo do Rio Sena, para ver pontos turísticos famosos, do Louvre à Catedral de Notre-Dame.

Onde se hospedar

O 5 estrelas SO/ Paris Hotel conta com excelente localização no centro de Paris, oferecendo conexões rápidas para a Gare de Lyon e para a Catedral de Notre-Dame. Esse hotel de luxo moderno disponibiliza aos artistas locais uma plataforma para exibir seus talentos, com espaços públicos repletos de grandes obras de arte contemporânea. As instalações bem equipadas incluem piscina coberta aquecida, centro de bem-estar e spa, bem como restaurante, clube e bar que ocupam os dois últimos andares do edifício.

SO Paris Hotel (Foto: Divulgação)

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de forma independente com 42.513 participantes em 33 mercados. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2023. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi realizada on-line, e ocorreu em janeiro e fevereiro de 2023.