Viajantes veganos, e os que amam gastronomia criativa, já podem apostar em destinos com culinária extraordinária à base de plantas. De acordo com um estudo da Bloomberg Intelligence, até 2030, o mercado de proteínas plant based poderá atingir 10% do mercado global. Isso reflete em bares e restaurantes pelo mundo.

“Veganismo vai além da comida, é uma filosofia de vida, racional e ética. Veganos não usam itens animais em tudo que for possível, como moda, itens de casa, beleza e viagens. Mas, antes, sofríamos para achar bons pratos, o que mudou”, explica Andrea Miramontes, influencer do @ladobviagem, site e redes sociais com roteiros veganos e vegetarianos pelo mundo.

Andrea acrescenta que viajar de forma vegana vai além da escolha da comida, pois inclui jamais usar animais em entretenimento e procurar criteriosamente a hospedagem, para evitar lugares que usam animais em decoração, por exemplo.

“Na comida, de 10 anos para cá ficou muito mais prazeroso, pois muitos destinos já abriram os olhos para esse público. Tem até restaurante vegano com estrelas Michelin”, acrescenta.

Andrea lista ainda 3 destinos onde viajantes veganos se esbaldam com pratos criativos e saborosos, sem qualquer uso de produto animal. Todos os lugares têm roteiros seus veganos completos publicados no site e instagram Lado B Viagem.

“Viajantes não veganos, mas que estão abertos a uma gastronomia criativa e autêntica, também vão amar. Guarde estas dicas”, aconselha.

Austin

Quem diria que justamente no estado norte-americano do Texas estaria um dos lugares mais veganos dos Estados Unidos. A descolada cidade de Austin surpreende. Taquerias veganas, queijarias sensacionais (sem leite, claro), rooftops e mais restaurantes, que não são só veganos, reservam opções fantásticas no mundo plant based.

Londres

A terra da rainha ocupa o topo da lista anual do site vegano Happy Cow, buscador de restaurantes plant based pelo mundo. E a comida boa vai além da vizinhança moderninha Camden Town, uma verdadeira meca do fast food vegano. Há restaurantes naturais que apostam na comida como arte e até uma forma de cura, como é o caso do Farmacy Kitchen, entre outros. É possível encontrar também chá da tarde vegano, elegante e delicioso.

Nova York

Taí um destino que levou o veganismo aos restaurantes mais requintados da cidade. Mesmo em lugares não veganos, sempre haverá opção. Entre os que são 100% à base de plantas, a criatividade impera, como o caso do restaurante Planta Queen, que promete um dos melhores sushis veganos da cidade.

“Incluo São Paulo como uma das cidades mais vegan friendly do mundo, com comida de primeira e chefs criativos. É possível encontrar desde restaurantes japonês até italianos, padarias, cafés e muitas hamburguerias veganas. As opções com qualidade só aumentam, para a alegria de quem ama boa comida, independentemente do veganismo”, finaliza Andrea Miramontes.

