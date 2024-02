Os donos de animais de estimação frequentemente se encontram em um dilema ao decidir viajar. Levar seu animal de estimação junto ou deixá-lo para trás? Se a decisão for embarcar em aventuras com seu melhor amigo, é necessário garantir seu conforto e a segurança. A Turkish Airlines é uma das poucas companhias aéreas que permitem animais de estimação a bordo tanto nas classes econômica quanto executiva. Com voos diários entre Istambul e São Paulo, a companhia aérea se esforça para garantir que os animais de estimação viajem nas melhores condições possíveis, proporcionando aos passageiros uma experiência de voo agradável e livre de preocupações.

É essencial observar que, de acordo com os regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o transporte de animais incorre em uma taxa adicional. Os proprietários devem reservar o bilhete de seu animal de estimação com antecedência, considerando o limite de animais por voo. Para evitar surpresas, é crucial calcular o custo de transporte do animal de estimação antecipadamente, um processo facilmente feito no site da Turkish Airlines.

Pensando nas preparações necessárias, a companhia aérea preparou um guia com 10 dicas para voar com animais de estimação com segurança e tranquilidade:

Reserve com Antecedência: Reserve o lugar do seu animal de estimação através do site ou aplicativo móvel. Tipos de Animais Permitidos: Apenas gatos, cachorros e pequenos pássaros canoros (periquitos, canários) são permitidos na cabine da aeronave. Compartimento Exclusivo para Animais: Cães e gatos com até 30 kg viajam em um compartimento especial na parte inferior da aeronave, perto da área de bagagem. O compartimento é iluminado e despressurizado. Taxa de Transporte de Animais: Calcule a taxa de transporte para o seu animal de estimação antes da viagem no site da Turkish Airlines. Limites de Peso e Tamanho: Os animais de estimação na cabine não podem exceder 8 kg, incluindo a transportadora. Para animais de estimação no porão de carga, as transportadoras não podem exceder 75 cm de altura, 75 cm de largura e 125 cm de comprimento, com um peso total de até 50 kg. Animais de Serviço: Cães-guia e de serviço têm permissão para viajar gratuitamente na cabine. Documentação para Viagens Internacionais:

Certificado de saúde e registro de vacinação contra raiva.

Passaporte para o trânsito de cães e gatos (opcional).

Certificado Veterinário Internacional (CVI) e Certificado Zoossanitário Internacional (CZI), válidos por 60 dias.

Verificar Restrições de Destino: Antes de viajar internacionalmente, certifique-se de que seu animal de estimação possa ser transportado para o país de destino, considerando restrições dinâmicas. Preparando seu Animal de Estimação para a Viagem:

Atualize as vacinas e acostume seu animal de estimação à caixa de transporte em casa.

Leve seu animal de estimação para um banho, tosa e corte de unhas antes da viagem.

Forre a caixa de transporte do animal com um tapete higiênico.

Engaje em atividades para deixá-los sonolentos durante o voo.

Hidratação e Alimentação: Certifique-se de que seu animal de estimação beba água e coma duas ou três horas antes do voo, e traga sua comida para a jornada.

