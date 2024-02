Proporcione uma estadia de luxo para seu pet em Londres

Em parceria com a William Morris At Home, o Brown’s Hotel, em Mayfair, Londres, criou um novo pacote para pets que os deixarão bem felizes. Com camas aconchegantes para cães e outras comodidades projetadas pela célebre casa têxtil britânica exclusivamente para o hotel de luxo. O pacote ‘Best Furry Friends (BFF)’ dá vida ao melhor do estilo britânico peculiar e quintessencial da Albemarle Street para cães viajantes. Na chegada, os hóspedes caninos serão recebidos com os biscoitos para cães da ‘receita secreta’ do chef diretor Adam Byatt e pelo kit William Morris At Home Dog Walkers, que inclui itens essenciais para caminhadas elevadas, como creme e bálsamo para patas e focinho.

Os hóspedes podem se sentir à vontade se aventurando na vizinhança local graças ao exclusivo Doggy Guide to Mayfair do Brown’s Hotel, que oferece dicas sobre atrações próximas que aceitam animais de estimação. Dentro do guia, o Brown’s fez a curadoria de uma lista das melhores árvores, postes de iluminação e caixas de correio de Mayfair de interesse para conhecedores de quatro patas. Depois de uma caminhada rápida, os filhotes se sentirão mimados ao retornar para suas aconchegantes camas William Morris Aadog em seu quarto ou suíte.

Doggy Guide (Foto: Divulgação)

Os cães também são bem-vindos antes do meio-dia no Charlie’s, o moderno restaurante britânico do Brown’s Hotel, e na The Drawing Room, onde um menu “À La Bark” o aguarda, com favoritos como lombo de vaca cru picado e outros cortes nobres. Para os hóspedes procurando uma lembrança da aventura canina na capital, o Brown’s Hotel oferece um desconto exclusivo em impressões da última série do fotógrafo de arte Gray Malin, ‘Dogs Of London’, capturadas nos locais mais atemporais da cidade, incluindo um extravagante chá da tarde no Brown’s Hotel.

O pacote Best Furry Friends (BFF) está disponível para estadias de duas noites e inclui café da manhã de cortesia. Diárias a partir de £1,000 por noite em uma Suíte.