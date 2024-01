Neste ano, o Bloco da Calixto levará às ruas de Belo Horizonte, o “Carnaval Super Fantástico”, celebrando a década de 80 com hits variados que marcaram a época através de obras carnavalescas e até mesmo a obra de Michael Jackson e hinos infantis de Xuxa, como “Lua de Cristal”. Comandado por Aline Calixto, o circuito acontecerá no próximo dia 10 de fevereiro com concentração na altura do número 792 da Avenida Getúlio Vargas e início previsto para 15h.

Consolidado como o primeiro bloco de rua da cidade comandado por uma mulher, reafirma a importância do poder feminino e conta com a parceria da LÉKÈ, representante oficial do turismo em Curaçao, celebrando a ponte aérea entre Belo Horizonte e a ilha do Caribe. Para a LÉKÈ, é importante promover a junção destas duas cidades em uma festa popular tão significativa.

A parceria também irá sortear uma viagem à ilha de Curaçao durante o circuito, que possui um público estimado em mais de 450 mil pessoas.

Serviço:

BLOCO DA CALIXTO – CARNAVAL SUPER FANTÁSTICO

Sábado, 10/02

Horário: 14h concentração | 15h saída

Concentração: Av. Getúlio Vargas, 792, (em frente à Sorveteria São Domingos)

