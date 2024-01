Carnaval em BH: CarnaRock na Praça Mendes Junior com Gastronomia na Praça e muito rock ‘n’roll!

Carnaval em BH já começou! No próximo dia 27 de janeiro, sábado, o CarnaRock desembarca na Praça José Mendes Junior, ao lado do Palácio da Liberdade, com grandes bandas de rock de BH, com muita música boa, perfeito para os amantes desse estilo musical que querem entrar no clima da folia. Além disso, renomados chefs de cozinha promovem o melhor da nossa gastronomia de 13 até às 21 horas.

O evento tem entrada gratuita e apresentará shows de bandas e DJ’s. Programada para toda a família, a festa também contará com muitas opções de atividades para crianças e pets.

No palco, 5 bandas das mais famosas de BH, entre elas Lurex, com seu tributo ao Queen, reconhecido como um dos melhores da categoria. Tem ainda a banda Saideira, com seu repertório homenageando aos mineiros do Skank, que encerrou sua carreira recentemente. Tem ainda os clássicos do rock com Velotrol, a Banda M8 com o melhor do pop rock além de Tomarock, com as mais tocadas dos anos 90.

Banda Lurex faz tributo ao Queen e já arrasta um grande público pela qualidade de performance e repertório. (Foto: Túlio Barros)

Gastronomia no CarnaRock BH

A gastronomia será destaque nesse evento, com o charmoso Texas Barbecue, estilo de churrasco norte americano que faz muito sucesso por aqui. Tem ainda a Marítimo com seus pratos com deliciosos frutos do mar. O chef Ronaldo Avelar vai promover sua cozinha ao vivo, preparando seus pratos em frente ao público. Tem ainda cortes clássicos de churrasco que serão realizados pelo Na Brasa Boutique de Carnes.

Carnaval em BH com rock é para todos

Toda uma estrutura está sendo preparada para receber o público, com mesas e cadeiras. O evento também investiu em um amplo espaço kids, com brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial, recreadores. Tudo para as crianças brincarem muito e com segurança enquanto os pais aproveitam todas as atrações e gastronomia do evento. Crianças até oito anos não precisam de ingresso.

Leve seu pet, ele será bem recebido. Ainda há condições especiais para aniversariantes.

Para mais informações e reservas, consulte 31 98263-4644.

Os ingressos podem ser retirados aqui e não precisa imprimir.

Classificação: 18 anos e menores somente poderão entrar acompanhados pelos pais.

O evento é realizado Produtora Criar e Plus Produtora com patrocínio da Belotur.

