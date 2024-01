Truques de mágicas são grandes opções de lazer e diversão para a criançada, por isso o circo é uma atração constante na programação infantil de diversos hotéis do Brasil. Trata-se de uma opção de lazer tão fascinante, que os profissionais ganharam até um dia para eles. Em 31 de janeiro, comemora-se o Dia Mundial do Mágico. Aproveite o final das férias e conheça alguma das cinco opções selecionadas que possuem esses profissionais que divertem adultos e crianças com seus truques. Confira:

Le Canton (Teresópolis – RJ)

A mágica também está presente nas apresentações de circo do resort. Em uma grande lona montada no Canton Ville, a ampla área de recreação do hotel, mágicos se unem a palhaços e malabaristas, entre outras atrações, para levar mais diversão à garotada. Além dele, o hotel conta com a presença contínua do mágico Gustavo Vierini, que diverte os hóspedes com suas artimanhas e promove oficinas para os pequenos. Ele tem o que comemorar. No Le Canton, todos sempre pedem bis.

Hotel Village (Porto de Galinhas – Pernambuco)

Em Porto de Galinhas, a magia acontece! Uma vez por semana, o mágico Rodrigo Lima se apresenta no Hotel Village e prende a atenção de adultos e crianças com seus truques. Feita para famílias, o empreendimento oferece um espaço de 350m² de pura ludicidade, localizado estrategicamente nos jardins mais tranquilos do local. A Vila Brincante nasceu em outubro de 2014 com a proposta de oferecer aos pequenos um universo paralelo de atividades criativas e divertidas.

Jurema Águas Quentes (Iretama – Paraná)

O mês de janeiro no complexo paranaense é marcado por espetáculos circenses e oficinas de circo, oferecidos gratuitamente às quartas-feiras e sábados, às 21h30m. As apresentações ocorrem no Centro de Eventos Jardins, no Jardins de Jurema Convention & Termas Resorts – um dos hotéis que formam o empreendimento –, e contam com a participação de mágicos, palhaços, acrobatas e dançarinos. Os workshops ocorrem às 16h, no Sports Bar, para hóspedes a partir de 4 anos.

Hotel Fazenda Mazzaropi (Taubaté – SP)

Espetáculos de circo fazem parte da programação deste hotel fazenda, localizado em Taubaté, a 130km da cidade de São Paulo. O Hotel Fazenda Mazzaropi conta ainda com diversas piscinas – uma delas com toboágua –, pedalinho, tirolesa, triciclo e arvorismo. Ocupa uma área de mais de 150 mil metros quadrados e dispõe de uma infraestrutura completa para atender a toda família. Uma equipe de recreadores e profissionais preparam atividades para adultos e crianças.

Costão do Santinho (Florianópolis – Santa Catarina)

Maior resort do Sul, o Costão do Santinho tem 570 quartos espalhados em 14 vilas. O local conta com uma ampla programação de lazer e entretenimento para hóspedes de todas as idades. Entre elas, o circo, para crianças entre 4 e 11 anos, toda sexta-feira. Outras opções – indoor ou ar livre – são oficinas de gastronomia e saídas para observação de pássaros.

