Conheça e faça em casa a sobremesa mais famosa da Tailândia

Uma viagem pelos sabores e tradições da Ásia. Tailândia e suas famosas ruas e praias retratadas em filmes, além da religiosidade que se mistura a receitas, a um intenso turismo cosmopolita e bem diverso. Nessa viagem pelo país do sudeste asiático provamos as mais tradicionais receitas tailandesas como o Pad Thai, os noodlles, o arroz frito entre outros. Geralmente, em quase todos os restaurantes, essa comida típica fazia parte do cardápio, bem como a sobremesa de arroz com manga.

Nem é um simples arroz, nem é uma simples manga. É uma tradição de um país que tem em sua base alimentar verduras, frutos do mar, arroz e muitas frutas. Nas ruas, mesmo nas mais agitadas de madrugada, onde milhares de pessoas passam de um lado para o outro, as frutas são servidas em copos plásticos, em pequenas porções para comer alí mesmo, ouvindo música alta, no meio de mesas com torres de cervejas e banquinhas de marijuana (sim, é totalmente legalizado e há centenas de lojas vendendo em todos os formatos).

Smoothies e frutas vendidas em copinhos (Foto: Thiago Paes)

A sobremesa mais famosa da Tailândia

O arroz também é uma divindade. Não existe um restaurante – dos mais simples aos mais sofisticados – que não tenha diversos pratos de arroz cozido ou frito (refogado). A comida tailandesa reverencia combinações simples, muitos molhos e a essência agridoce. Quase tudo, por mais salgado que seja (e eles usam pouco sal), tem um molho doce. Em que pese as tradições do consumo de arroz, a produção do grão na Tailândia está em queda devido a fenômenos climáticos e a seca que o país enfrenta desde o início de 2023.

LEIA TAMBÉM: Mungunzá de frutos do mar: a irreverência Afro-brasileira no menu do chef Rafael Martins do Illa Mare

A sobremesa mais famosa da Tailândia reúne essas duas entidades: a fruta e o arroz. A receita é simples: metade de uma manga cortada em cubinhos, sem tirar a casca, servida aberta no prato. Acompanha arroz cozido e bem grudento regado no leite de coco e açúcar. Pode acompanhar ainda uma bola de sorvete e algum creme ou probióticos como iogurte e keffir. O arroz deve ter mais amido, não parborizado, o que deixa mais doce.

Smoothies e frutas vendidas nas ruas da Tailândia (Foto: Thiago Paes)

Resistência diante das influências internacionais

A simplicidade e o consumo cultural dessa sobremesa levou diversas marcas a produzirem picolés e sorvetes da combinação, o que nos mostra como a regionalidade culinária tailandesa é preponderante às influências internacionalizadas. Estamos falando de um país relativamente pequeno perto de seus vizinhos chineses e indianos.

LEIA TAMBÉM: De Cajuína a Gaspacho: a regionalidade sofisticada do café da manhã ao jantar do Restaurante Mucuripe

O arroz grudento e doce lembra bastante a nossa tapioca granulada que serve de base inclusive para o dadinho de tapioca, uma criação do chef Rodrigo Oliveira do restaurante Mocotó em São Paulo, que veio de uma outra sobremesa grudenta servida com leite de coco e coberta com leite condensado muito consumida no Ceará, chamada apenas de “tapioca doce”. Comi muito na minha infância!

Thiago Paes viaja o mundo em busca de experiências de viagem e gastronomia; é apresentador de TV na Travel Box Brasil, criador de conteúdo em turismo no YouTube e Instagram @paespelomundo.

The post Conheça e faça em casa a sobremesa mais famosa da Tailândia appeared first on Uai Turismo.