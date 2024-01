A Mostra de Cinema de Tiradentes, reconhecida como um dos festivais cinematográficos mais importantes do país, chega à sua 27ª edição e será realizada entre os dias 19 e 27 de janeiro. Mais uma vez, o Sistema Fecomércio-MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais é parceiro cultural e educacional do evento que promoverá uma ampla programação artística e cultural.

Na Praça da Rodoviária da cidade histórica ficarão os espaços Cine Tenda e Cine Lounge, nos quais o público poderá aproveitar diversas atrações musicais, cênicas e artísticas apresentadas pelo Sistema Comércio, por meio do Sesc em Minas.

Espetáculos, circo e cortejo das artes

No dia 19 de janeiro, a abertura oficial da Mostra conta com o show de Marcus Viana e Banda Amálgama Poroso. A programação musical seguirá todos os dias, sempre à noite, no Cine Lounge, com artistas-revelação da música mineira, como Augusta Barna e Laura Conceição, arrasta-pé com o trio Manacá da Serra e outros.

No dia 20, o Largo das Forras, icônico ponto turístico local, recebe o tradicional Cortejo da Arte, com muita música, animação e intervenções artísticas com as presenças de Batucada de Minas, Cortejo Brincante, Babadan Banda de Rua e Guarda de Moçambique de Ouro Preto.

No mesmo local, o coletivo Calcinha de Palhaça entra em cena no primeiro domingo da edição e o Circo do Pinico abrilhanta o último dia do evento.

Mostrinha

O Sesc em Minas realizará ainda sessões cinematográficas dedicadas ao público infantil. A “Mostrinha” acontecerá no Cine Tenda, às 10h30 dos dias 20 e 21 e às 10h do dia 27, trazendo como destaque o Palhaço Alegria e a Turma do Pipoca.

Jantar para convidados

No dia 21, o Senac em Tiradentes será espaço para um jantar dedicado ao cineasta André Novais Oliveira e à atriz Bárbara Colen, homenageados da Mostra. Quem comanda o momento é o Chef de Cozinha e Gerente de Alimentos e Bebidas do Senac em Minas, Ronie Peterson, com um cardápio desenhado exclusivamente para a ocasião.

O Chef também estará à frente do almoço especial para parceiros e autoridades do evento, no dia seguinte, também na unidade do Senac.

Confira a programação completa da Mostra de Cinema de Tiradentes

19/1 (Sexta-feira)

00h: Cine Lounge – Apresentação Marcus Viana + Banda Amálgama Poroso

20/1 (Sábado)

10h30: Cine Tenda – Intervenções artísticas nas sessões da Mostrinha

16h: Largo das Forras – Batucada de Minas | Cortejo Brincante | Babadan Banda de Rua | Guarda de Moçambique de Ouro Preto

00h: DJAHI

21/1 (Domingo)

10h30: Cine Tenda – Intervenções artísticas nas sessões da Mostrinha

16h: Largo das Forras – Artista Calcinha de Palhaça

00h: Cine Lounge – Banda Diplomattas

22/1 (Segunda-feira)

00h: Cine Lounge – Show da artista Maíra Baldaia

23/1 (Terça-feira)

00h: Cine Lounge – Artista Manacá da Serra

24/1 (Quarta-feira)

00h: Cine Lounge – Artista Augusta Barna

25/1 (Quinta-feira)

00h: Cine Lounge – Artista Desorquestra

26/jan (Sexta-feira)

00h: Cine Lounge – Artista Laura Conceição

27/jan (Sábado)

10h: Cine Tenda – Intervenções artísticas nas sessões da Mostrinha

12h30: Largo das Forras – Espetáculo cênico com Circo do Pinico

00h: Cine Lounge – Artista Rádio Exodus + Nath Rodrigues

