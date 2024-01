Em Ouro Preto, viaje no tempo com a arquitetura barroca, visite o Museu da Inconfidência e não deixe de conhecer a Igreja de São Francisco de Assis. Em Tiradentes, caminhe pelas ruas de pedra preservadas e visite o Museu Padre Toledo que oferece uma visão fascinante sobre a história local e a Inconfidência Mineira, além de aproveitar a cidade para degustar da gastronomia local nos diversos restaurantes tradicionais. Em Diamantina, conheça a história do Brasil visitando o Museu do Diamante e desvendando os segredos da cidade, palco de eventos importantes para o país.

Festival Encontros Literários

Contudo, o ápice da sua jornada histórica será em Serro (MG), conhecido como a “Terra do Queijo”. Famoso por sua história, tradições e paisagens deslumbrantes, o município sediará, entre 11 e 21 de janeiro, o Festival Encontros Literários. Este evento é realizado pelo Ministério da Cultura e Pomar Cultural, em parceria com a Prefeitura Municipal – Secretaria de Turismo, sob a Lei Federal de Incentivo à Cultura e com patrocínio do Grupo Herculano.

O festival oferece 24 ações programadas, incluindo a participação de 14 autores de diversos gêneros, oficinas literárias e palestras transmitidas ao vivo pelo YouTube. Serão apresentadas várias obras aos participantes, e o melhor, com entrada gratuita. Entre os autores confirmados, destacam-se renomados talentos da literatura nacional, como Jarid Arraes, criadora do @clubedaescrita e vencedora de importantes prêmios, também autora de “Heroínas Negras Brasileiras”, e Igor Pires, autor de “Textos para tocar Cicatrizes”, entre outros.

LEIA TAMBÉM: O carnaval está chegando! Já está preparado para a folia?

Além disso, vale ressaltar a participação de músicos de destaque, como Adriano Campagnani, responsável pelo CD “Instrumental das Esquinas”; Carlos Otto, autor do álbum “Do Interior”; e Juarez Moreira, criador do aclamado álbum “Cine Pathé”.

Saiba mais sobre a programação e participantes por aqui.

Aproveite cada momento destas férias explorando as histórias e belezas que Minas Gerais tem a oferecer.

The post Férias em Minas Gerais: desfrute da cultura e beleza das cidades históricas e participe do Encontros Literários appeared first on Uai Turismo.