A capital paulista completa 470 anos na quinta-feira, dia 25 de janeiro. E para comemorar o aniversário de São Paulo, o Trem Republicano vai estar de portas abertas com um pacote especial para moradores da metrópole paulista. Neste dia, o passeio começa na capital, com transfer em ônibus executivo, e segue com um dia inteiro de diversão.

“É uma oportunidade para os moradores de São Paulo aproveitarem o feriado de um jeito diferente, sem precisar se preocupar com transporte”, explica Lilian Sanches, gerente do Trem Republicano. No pacote está incluso o ônibus fretado até Itu e o passeio de trem até Salto, com lanchinho e uma bebida não alcoólica no vagão. Saindo do trem, o grupo segue para almoço e day-use no Parque Maeda, complexo de lazer famoso na região.

Além dos ingressos, o pacote inclui seguro viagem e guia de turismo durante toda a programação, dando informações, dicas e detalhes que só um expert na região é capaz de oferecer. “O Trem Republicano e a região de Itu e Salto trazem uma verdadeira aula de história para o visitante”, completa Lilian.

O roteiro custa R$359 (adulto), R$311 (crianças até 11 anos), mas quem preferir pode fazer o passeio fora do pacote. No dia 25, moradores de São Paulo têm desconto de 50% nos ingressos. Informações no site e vendas pelos telefones (11) 99612-3631 (comercial)/(11) 94183-5761 (grupos).

Sobre o Trem Republicano

O Trem Republicano é operado pela Serra Verde Express, já reconhecida pelo sucesso do passeio ferroviário entre Curitiba e Morretes. O grupo traz consigo uma rica experiência cultural e histórica, com mais de 26 anos de operação e transporte de mais de quatro milhões de passageiros. O Trem Republicano trafega por um trecho urbano de 7km entre Itu e Salto, no interior de São Paulo. Nos vagões, os visitantes são acompanhados por guias, que contam a história da ferrovia e seu papel protagonista na Proclamação da República.

