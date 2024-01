Em meio à alegria contagiante do Carnaval, Prado, no litoral sul da Bahia, se transforma em um cenário vibrante, onde a cultura local se mistura com a energia festiva. O Carnaval em Prado é uma celebração única, marcada por desfiles e uma atmosfera descontraída que convida os turistas a desfrutarem da folia com moderação e também descansar para repor as energias.

Neste contexto, a Pousada Casa de Maria é uma das melhores opções, oferecendo uma experiência única para aqueles que desejam combinar a festividade do Carnaval com o conforto e a tranquilidade. Está estrategicamente localizada a 250 metros da praia de Novo Prado e a 600 metros do centro da cidade.

A Casa de Maria possui 24 apartamentos. Todos equipados com ar-condicionado, Smart TV, frigobar livre, ventilador de teto e cofre digital, além dos itens do banheiro, como amenities, secador de cabelo e espelho de aumento flexível.

Na área de lazer, a pousada conta com piscina, sauna, bar, restaurante e um espaço fitness completo, com estação de musculação. Além disso, a pousada é pet friendly, proporcionando uma experiência sustentável, aconchegante e com serviços de qualidade.

Vale destacar que a Casa de Maria não aceita reservas para crianças e adolescentes abaixo de 17 anos, e é a única pousada de Prado a receber o selo Ecolíderes do Tripadvisor, reconhecimento por seus procedimentos de manutenção ecológica.

