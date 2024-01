São Paulo 470 anos: conheça 4 roteiros pedagógicos para conhecer sua história

Os 470 anos da maior metrópole da América Latina, São Paulo, serão comemorados no próximo dia 25 de janeiro. E que tal conhecer lugares que narram parte desta rica história? A Forma Conhecer, especializada em turismo pedagógico, destaca quatro roteiros pedagógicos para maior aprendizado sobre como São Paulo se consolidou como uma das cidades mais importantes do mundo.

Museu Catavento

No centro de São Paulo, em um local que já foi sede de vários órgãos públicos, o Museu Catavento tem 12 mil metros quadrados de ciência. Nele, existem quatro setores voltados ao público infantil, intitulados “Vida”, “Universo”, “Sociedade” e “Engenho”. Para os estudantes maiores de treze anos, há também outras exposições que abordam temas relevantes.

Aquário de São Paulo

Localizado no famoso bairro do Ipiranga, em São Paulo, este é o único aquário temático da América Latina. Os alunos vão poder conhecer mais de 150 espécies diferentes e aprender sobre os hábitos de animais como jacarés albinos, tartaruga mordedora, tubarão branco, pinguins, jacarés, lagartos, urso polar e cangurus. Todos os ambientes contam com uma cenografia que fará os alunos se encantarem.

Centro Histórico de São Paulo

A cidade de São Paulo foi construída por meio de seus diversos marcos históricos, que podem ser revisitados em diferentes espaços culturais.

Na visita ao Centro Histórico de SP, os alunos farão uma viagem no tempo, através do resgate dos vários ciclos econômicos pelos quais a cidade passou, desde o Período Colonial até os dias atuais. Dentre os lugares para visita estão Praça da Sé; Catedral da Sé (visita interna); Solar da Marquesa de Santos (visita externa); Rua XV de Novembro; Edifício Martinelli; Mosteiro de São Bento; Vale do Anhangabaú.

Estúdio Maurício de Sousa Produções

Mauricio de Souza Produções (Foto: divulgação)

O lar das histórias da Turma da Mônica pode ser visitado em São Paulo. Durante a visita à Mauricio de Sousa Produções, os estudantes podem acompanhar de perto como é o processo de criação de todos os produtos da Turma da Mônica. Ao longo de duas horas de visita, os guias apresentam todos os departamentos de um dos estúdios de arte mais famosos do mundo.

Os conteúdos trabalhados vão desde a história do Mauricio de Sousa e da Turma, até os processos de criação dos personagens, técnicas de ilustração e produção gráfica dos produtos da marca. São cinco espaços para visitação, cada um com a sua finalidade particular, mas todos preparados para receber os visitantes e garantir a diversão.

Salesópolis

Apesar de não estar na cidade de São Paulo, o roteiro pedagógico em Salesópolis, cidade que faz parte do cinturão verde paulista, permite trabalhar conteúdos como a fundação do município, a importância da preservação histórica e ambiental, sustentabilidade, produção rural e questões relacionadas ao consumo da água pela população.

Na região, além de um radar meteorológico, os alunos podem visitar as principais construções neoclássicas do município, parques que guardam áreas de Mata Atlântica protegidas, uma usina hidrelétrica e a nascente do Rio Tietê, entre outros lugares.

Sobre a Forma Conhecer

Criada em 2015, a Forma Conhecer tem como propósito oferecer roteiros pedagógicos como ferramenta extensora do ensino de escolas e instituições escolares. Com mais de 100 roteiros por todo o Brasil, a empresa conta com equipe de instrutores capacitada para acompanhamento dos grupos, estrutura, tecnologia e segurança para garantir a melhor experiência, vivência e transformação dos estudantes participantes da viagem educacional.

